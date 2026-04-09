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RIO DE JANEIRO Presidente do COB lamenta incêndio no Velódromo e se coloca à disposição da Prefeitura Marco La Porta falou sobre o incidente durante cerimônia do Hall da Fama do COB, no Copacabana Palace

Em meio a cerimônia do Hall da Fama do Comitê Olímpico do Brasil, o presidente Marco La Porta lamentou o incêndio no Velódromo do Parque Olímpico do Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira. O mandatário da entidade nacional afirmou estar em contato com o prefeito Eduardo e colocou o COB à disposição para ajudar na recuperação do local.

— Fui acordado com essa triste notícia, realmente lamentável para a gente. Está acontecendo lá o Campeonato Mundial Juvenil de Esgrima, era apenas áreas de treinamento e aquecimento. Fez a transferência lá para a Arena 1. Depois a gente ficou com a preocupação com o museu e toquei mensagem, falei com o Prefeito Cavalieri, nos tranquilizou que as peças do museu tinham sido preservadas e agora é ver os danos — disse Marco La Porta em evento no Copacabana Palace.

O presidente do COB também falou sobre a situação do Rio Museu Olímpico, que funciona no andar superior do Velódromo. O local foi quase todo preservado. Apenas uma sala foi atingida "de forma parcial", segundo o prefeito Eduardo Cavaliere. La Porta, inclusive, disse que ofereceu apoio à Prefeitura para a recuperação do local, que é administrado pelo município.

— Eu não conversei com o prefeito sobre esse assunto ainda (realocação do acervo do museu). Deixa baixar a poeira para entenderem os efeitos que aconteceram ali, para a gente ver exatamente o que precisa ser feito ali. Oferecemos todo o apoio que foi necessário do COB. Cabe assaltar que a Prefeitura já tinha feito um trabalho ali para conter, melhorar em relação aos centros anteriores, que talvez tenha brecado um pouco, como se fosse um desastre maior. Então agora é realmente aguardar fazer um rescaldo e entender quais foram os prejuízos e ajudar a melhorar e retomar de novo — disse La Porta.





O incêndio no Velódromo começou durante a madrugada e chegou a ser controlado pelos bombeiros no começo da manhã. No entanto, por volta das 11h, as chamas voltaram a aparecer, com labaredas altas e uma densa fumaça preta. O fogo só voltou a ser controlado cerca de uma hora depois.

Cerca de 60 militares trabalharam para conter o incêndio e não há registro de feridos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo atingiu o forro e parte da cobertura do Velódromo. A estrutura interna não foi comprometida. As causas do incêndio ainda serão apuradas por uma perícia.

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