Presidente do Cuiabá diz por que nunca fechou patrocínio com bets: "Acho um segmento criminoso"

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Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá, revelou, nesta sexta-feira, 28, as razões para o clube nunca ter acertado um patrocínio com uma empresa de bets. A informação foi divulgada em entrevista do dirigente ao portal Ge.



"Eu nunca concordei com esse segmento, eu acho esse segmento criminoso. As bets exploram as pessoas, causam suicídios e destroem famílias. Nossos patrocinadores lá atrás já nos exigiram que a gente não firmasse contrato com as bets. Tomamos uma decisão acertada" afirmou.



No momento, o time mato-grossense está sem um patrocinador master, situação que foi iniciada no início de 2025 com a saída de uma companhia de fabricação de produtos de borracha.





Na última partida pela Série B do Campeonato Brasileiro, contra o Goiás, o Cuiabá estampou na parte frontal do uniforme a mensagem "Movido a Etanol", iniciativa que destaca a importância dos biocombustíveis para o país.



"Estamos desenvolvendo uma campanha de divulgação de um dos maiores produtos que a gente faz aqui no Mato Grosso, que é o etanol. A gente está buscando uma aproximação com o segmento do agro", falou Dresch ao Ge.



Dentro de campo, o Cuiabá se encontra na 12ª colocação da Série B, com 33 pontos, em uma campanha de sete vitórias, 12 empates e cinco derrotas. O clube volta a campo neste sábado, 29, às 18h30 (de Brasília), quando visita o Botafogo-SP.

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