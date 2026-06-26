Presidente do Equador decreta feriado após vitória sobre a Alemanha na Copa do Mundo
Daniel Noboa assinou um decreto que transformou esta sexta-feira (26) em feriado após triunfo e classificação dos equatorianos
O presidente do Equador, Daniel Noboa, decretou feriado no país depois da vitória histórica da seleção equatoriana sobre a Alemanha, que garantiu a classificação da equipe para a segunda fase da Copa do Mundo de 2026.
"Obrigado aos jogadores e ao técnico que, apesar das críticas, dos insultos e dos maus momentos que passaram, conseguiram se recuperar e dar esta imensa alegria a todo o país", escreveu Noboa na quinta-feira à noite na rede social X, antes de anunciar: "Amanhã, feriado!".
O presidente assinou um decreto que transformou a sexta-feira, 26 de junho, em feriado.
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Na quinta-feira, no MetLife Stadium (Nova York), o Equador virou a partida contra a Alemanha para evitar uma eliminação precoce e conseguir avançar para os 16-avos de final.
Os gols de Nilson Angulo e Gonzalo Plata viraram o placar, que havia sido aberto por Leroy Sané, para alegria dos mais de 50 mil torcedores equatorianos presentes nas arquibanc