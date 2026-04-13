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Copa do Mundo Presidente do México confirma que jogos do Irã não serão transferidos na Copa do Mundo Claudia Sheinbaum reiterou a decisão da FIFA em coletiva realizada na última sexta-feira (10)

Depois de tentativas de negociações, a presidente do México, Claudia Sheinbaum, confirmou que os jogos da seleção iraniana na Copa do Mundo não serão realocados para o país. A declaração reafirma o posicionamento da Fifa, que já tinha indicado a manutenção do local das partidas. Na tabela do Mundial, o Irã teve os três jogos da fase de grupos marcados nos Estados Unidos — responsável pelo início dos ataques ao país, que desencadearam o conflito no Oriente Médio em fevereiro.

Na última sexta-feira (10), durante entrevista, a presidente foi questionada sobre a possibilidade de mudança no local das partidas e reiterou a decisão da entidade, alegando problemas de logística, que impediriam a transferência das partidas para o México.

"Finalmente a Fifa decidiu que as partidas não podem ser transferidas de seus locais originais. Isso necessitaria uma logística muito grande. A decisão já foi tomada".

No início de março, a Federação Iraniana de Futebol se posicionou nas redes sociais alegando que não jogaria nos Estados Unidos uma vez que o presidente Donald Trump declarou que, pela própria segurança, a seleção do Irã não deveria participar do Mundial.

"Considerando que Trump declarou claramente que não pode garantir a segurança da seleção nacional iraniana, definitivamente não iremos aos Estados Unidos", afirmou o presidente da Federação, Mehdi Taj, em nota na rede social X.

Apesar da declaração, Donald Trump disse ao presidente da Fifa, Gianni Infantino, que os jogadores iranianos seriam bem recebidos nos Estados Unidos.

O embaixador do Irã no México, Abdolfazl Pasandideh, também denunciou a falta de cooperação do governo americano na emissão de vistos e na oferta de apoio logístico à delegação iraniana antes do Mundial como outro fator determinante para as mudanças no local dos jogos, marcados para Los Angeles (contra a Nova Zelândia e Bélgica) e Seattle (contra a seleção egípcia).

Entenda o conflito

Em 28 de fevereiro deste ano, os Estados Unidos atacaram o Irã e causaram a morte do líder supremo Ali Khamenei, desencadeando um conflito que já matou mais de 3 mil pessoas segundo levantamento Organização de Medicina Legal do Irã divulgado neste domingo (12/04).

Antes da declaração de Sheinbaum, a federação iraniana tinha condicionado a participação na Copa à uma possível mudança de local das partidas da fase de grupos. Segundo a federação, mesmo depois de um comunicado da Fifa indicando que os jogos não seriam alterados, a entidade máxima do futebol global ainda não tinha respondido formalmente ao pedido iraniano.

"Nosso pedido para transferir os jogos do Irã dos Estados Unidos para o México segue válido. Se for aceito, a participação do Irã na Copa do Mundo será certa. No entanto, a Fifa ainda não respondeu".

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