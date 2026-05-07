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Futebol Presidente do Náutico explica déficit de 2025 e foca em investimentos para os próximos dois anos Bruno Becker destacou que meta para 2026 é ampliar orçamento de olho no acesso à Série A

“O Náutico dos próximos anos vai depender do que for feito em 2026 e 2027”. Foi assim que o presidente do clube, Bruno Becker, abriu a entrevista coletiva desta quinta-feira (7), em que detalhou o balanço financeiro divulgado pelo Timbu na semana passada, com déficit de R$ 18,5 milhões em 2025. Na visão do gestor, o valor “se pagou” com um contrato de televisionamento com o Grupo Globo e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), projetando também que os alvirrubros poderão ter um recorde no orçamento para esta temporada.





“Precisamos sair do círculo vicioso de transitar nas Séries B e C. As pessoas ficam presas em déficits financeiros, mas nós conseguimos em 2024 ter o menor déficit nos últimos 10 anos e o resultado esportivo não foi satisfatório. Precisamos quebrar esse padrão, com coragem e vontade de ser protagonista”, iniciou.



Futuro

“Nos anos anteriores, nosso foco era o imediato: o acesso. Agora não pensamos em um ano de gestão, mas em um planejamento a médio e longo prazo. Iniciamos esse debate no Conselho Deliberativo, dialogando para que o Náutico seja, de fato, pensado. É notório o estrago que três anos na Série C causou, mas estamos nos recuperando”, declarou.

O mandatário destacou que o orçamento para 2026 precisa superar o de 2013 (R$ 48 milhões), último ano em que o clube disputou a Série A. O valor foi o maior da história do Timbu.

“A Série B de 2026 é muito mais cara do que a Série A de 2013. Então se a gente trabalhar com o orçamento lá de 2013, o resultado esportivo não vem. A gente pode chegar no final de 2026 e apresentar um balanço financeiro com superávit, mas sem resultado esportivo. É isso que a gente quer para o clube?”, indagou.

O orçamento para 2026 será pautado pelo Conselho Deliberativo para análise e deliberação. No balanço financeiro de 2025, o Náutico teve déficit de 18,5 milhões, passivo total de R$ 291,9 milhões e receita de R$ 30,8 milhões.

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