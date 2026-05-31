Dom, 31 de Maio

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo30/05/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Futebol

Presidente do Náutico presta depoimento após desferir tapa em torcedor do Sport

Mandatário alvirrubro argumenta que camarote em que estava foi alvo de xingamentos e lançamentos de copos de cerveja

Reportar Erro
Bruno Becker, presidente do NáuticoBruno Becker, presidente do Náutico - Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

O presidente do Náutico, Bruno Becker, se envolveu em uma confusão no último sábado (30), na Ilha do Retiro, durante o Clássico dos Clássicos válido pela Série B. O mandatário alvirrubro foi flagrado desferindo um tapa no rosto de um torcedor rubro-negro que estava no camarote ao lado e teve que ser encaminhado à delegacia do estádio. Ambos prestaram depoimentos. 

Leia também

• Hélio critica postura do Náutico diante do Sport: "Nosso jogo foi péssimo no primeiro tempo"

• Membros de organizadas de Sport e Náutico brigam nos Aflitos após clássico

• Sport vence o Náutico na Ilha do Retiro e dorme na liderança da Série B

O clássico entre Sport e Náutico já estava quente nos bastidores, desde as questões dos valores dos ingressos para a torcida visitante ou, do acesso do Timbu na chegada ao estádio. 

O clima esquentou ainda mais durante a bola rolando, mas não foi necessariamente dentro do gramado. O momento em que se deu a confusão entre Bruno Becker e o torcedor leonino, identificado como Márcio Luiz, se deu um pouco antes do primeiro gol rubro-negro. 

A direção alvirrubra foi colocado dentro de um camarote da Ilha do Retiro, vizinho a outro em que estavam torcedores do Sport. 

Versões
A versão do dirigente alvirrubro é que sua comitiva vinha sofrendo xingamentos e algum momento, o torcedor jogou cerveja no camarote, atingindo a irmã do presidente, Roberta Becker. Isso teria sido o motivo da reação de Becker. 

“Colocaram a mim, a minha família, a minha irmã, o meu irmão, o meu sobrinho de 10 anos, conselheiros do clube e a diretoria do Náutico no meio da torcida do Sport. Não só eu recebi, mas várias pessoas no camarote também, copos de cerveja, agressões verbais e xingamentos”, começou o presidente do Náutico, Bruno Becker. 

“Quando começou o jogo, as provocações continuaram, com murros na parede, até que abriram a janela de vidro e começaram a jogar cerveja. É preciso se tomar providências. Vamos registrar um Boletim de Ocorrência. Eu quero crer que isso não foi orquestrado. Nós ficamos em situação de vulnerabilidade. Escutei pessoas gritando e dizendo que todos iriam apanhar”, relatou Becker.

Por outro lado, o torcedor rubro-negro negou qualquer agressão e disse que estava comemorando o pênalti assinlado em campo. 

“Eu estava comemorando o pênalti a favor do Sport quando ele me agrediu, só isso. Eu não estava provocando ninguém. Eu fiz um coração para a torcida do Sport, estava interagindo com a torcida do Sport. Não arremessei nada, não fiz nada”, afirmou Márcio Luiz, torcedor rubro-negro. 

Após o ocorrido, os envolvidos foram encaminhados à Unidade Móvel da Ilha do Retiro e todos os processos foram realizados com a Polícia Civil de Pernambuco (PC-PE). O presidente Bruno Becker teve a escolta da Polícia Militar durante todo o processo. 

"Sobre a ocorrência, a Polícia Civil de Pernambuco informa que o caso foi registrado pela Delegacia de Repressão à Intolerância Esportiva no dia 30/05. As partes envolvidas foram ouvidas na Unidade Móvel da Ilha do Retiro, um Termo Circunstanciado de Ocorrência foi lavrado e elas encaminhadas para o juizado do torcedor", informou a PC-PE por meio de nota. .

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter