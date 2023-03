Presidente do Newell's diz que clube também quer Messi: "Vamos pelo sonho"

A- A+

O futuro de Messi está em pauta ao redor do mundo nesta sexta-feira (31). Depois do vice-presidente do Barcelona, Rafa Yuste, revelar que o clube trabalha para tentar levar o craque de volta à Espanha e o técnico do PSG, Cristophe Galtier, revelar que o PSG segue em tratativas pela renovação, foi a vez do Newell's Old Boys, da Argentina, falar no interesse em contratar o camisa 10 da seleção argentina tricampeã do mundo.

Em declarações à rádio La Red, de Rosário (reproduzidas pelo jornal Olé), Pablo Allegri, vice-presidente do clube, revelou que o Newell' s tentará trazê-lo de volta à Argentina:

Vamos pelo sonho Messi. As pessoas precisam homenageá-lo aqui.

Nascido em Rosário, Messi fez as categorias de base no Newell's Old Boys, mas rumou ao Barcelona aos 13 anos, num momento em que enfrentava um problema de crescimento e o clube argentino não custeou o tratamento. Há alguns anos, dirigentes e torcedores da equipe sonham em tê-lo de volta. Leo, inclusive, seria um dos convidados do clube para a despedida de Maxi Rodríguez no Coloso del Parque, em junho, mas ainda não confirmou presença.

Allegri lembrou ainda que procurou o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, pedindo ajuda para trazer o argentino de volta ao continente para que jogue a Libertadores.

"Alejandro disse que falta a Lionel ganhar a Libertadores. Me aproximei dele e disse que temos que trabalhar juntos pelo sonho que Messi jogue a copa. Tudo que precisarmos fazer, faremos. Nosso desejo é 100% que Messi venha ao Newell's, é o sonho de todos, muitos torcedores argentinos e da América o querem aqui. Newell's seria o clube mais visto do continente. O tempo dirá se ele vem ou não. Nós o esperamos quando queira", finalizou.

Messi tem contrato com o PSG até o fim de junho, atual temporada europeia. Aos 35 anos, o craque segue em atividade também na seleção argentina, pela qual recentemente ultrapassou a marca de 100 gols.

