Futebol Presidente do Palmeiras posta foto com taça do Brasileirão e brinca: 'Muito calmos' Leila Pereira foi alvo de críticas por parte da torcida palmeirense ao longo da temporada

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, comemorou o título do Campeonato Brasileiro com uma brincadeira nas redes sociais. A dirigente do clube paulista publicou uma foto com a taça do Brasileirão e a legenda "Agora estamos muito calmos", em referência às suas próprias publicações ao longo da temporada, quando era bastante criticada pela torcida alviverde.

A diretoria comandada por ela foi o grande foco de reclamação da torcida durante o ano de 2023, inclusive com protestos, depois das eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores e especialmente após o Verdão fechar a janela de transferências sem reforços. Contudo, essa não é a primeira vez na temporada que Leila posta esse meme em suas redes.

Em agosto, quando o Palmeiras eliminou o Atlético-MG na Libertadores, Leila comemorou a classificação com um vídeo e um meme nas redes sociais. Nos stories do Instagram, a dirigente postou uma imagem sua com a legenda: "estão mais calmos?".

Pouco tempo depois, em dezembro, após a vitória sobre o Fluminense que encaminhou o título brasileiro ao Palmeiras, Leila voltou às redes sociais e repetiu o post da classificação na Libertadores. A diferença é que desta vez a repercussão foi bem mais positiva.

O título brasileiro conquistado após uma arrancada na reta final serviu para coroar a era Abel Ferreira, que pode chegar ao fim — o técnico português foi procurado pelo Al-Sadd, da Arábia Saudita, para ser um dos treinadores mais bem pagos do mundo.

Ao todo, são dois Brasileiros (2022 e 2023), duas Libertadores (2020 e 2021), uma Copa do Brasil (2020), dois Paulistas (2022 e 2023), uma Recopa Sul-americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023) conquistados sob o comando do treinador.

AGORA ESTAMOS MUITO CALMOS! pic.twitter.com/qiaDcNtXU6 — Leila Pereira (@leilapereiralp) December 7, 2023

