Presidente do Petrolina garante que clube disputará Série D em 2024

Em março deste ano, após o Petrolina eliminar o Santa Cruz nas penalidades, nas quartas de final do Campeonato Pernambucano, conquistando a vaga na Série D 2024, o presidente do clube sertanejo, Jeferson Oliveira, afirmou que a Fera não abriria mão de disputar a competição nacional. Quase quatro meses depois do feito, ele segue firme no posicionamento. Em contato com a Folha de Pernambuco, o mandatário indicou desconforto com comentários sobre uma possível desistência do torneio para ceder lugar justamente ao Tricolor, que não avançou de fase na quarta divisão e corre risco de não disputar o certame no ano que vem - a vaga só existirá se o Retrô alcançar o acesso à Série C.





"O Petrolina disputará a Série D, brigando pela vaga na Série C. Todos estão abraçando essa causa. Somos uma das cidades que mais cresce no Nordeste e no Brasil. Enxergamos a capacidade de empresários e da Prefeitura chegarem juntos, contribuindo na montagem do elenco. Já estamos com esse planejamento pensando não somente na D, mas no Campeonato Pernambucano e na Copa do Brasil", afirmou o presidente.



Jeferson também comentou sobre informações que circularam sobre uma possível pressão em cima do Petrolina para desistir da vaga e deixar o espaço para o Santa Cruz.



"Quando o Santa foi eliminado, a gente ouviu alguns comentários na cidade e na imprensa de que a gente não jogaria a D. Falamos que isso não era verdade e que participaríamos da competição. Fizemos um planejamento em 2019 para conseguir disputar a Série D e a Copa do Brasil em 2025, mas conseguimos antes. E agora que alcançamos esse objetivos, não vamos abrir mão. Queremos fazer um campeonato bonito para brigar para subir", completou.



O presidente do Petrolina informou que, após o Pernambucano, o clube começou a planejar o elenco de 2024, observando torneios estaduais e até mesmo a Série D 2023. "Estávamos vendo jogadores que achamos interessantes para compor futuramente nosso elenco. Queremos montar o grupo para iniciar os trabalhos com William Lima (técnico). Queremos ter uma folha mensal de R$ 150 mil. Se conseguirmos algum recurso a mais, podemos aumentar", pontuou.

