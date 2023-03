A- A+

Futebol Presidente do Petrolina reforça que clube não abrirá mão de jogar Série D em 2024 Segundo Jeferson Oliveira, clube já está trabalhando no planejamento da disputa da quarta divisão do ano que vem

Com a derrota do Santa Cruz por 3x1 para o Íbis, no Arruda, pelo Campeonato Pernambucano, o Petrolina, atual quarto colocado da competição, garantiu antecipadamente uma vaga na Série D 2024 – o Retrô, vice-líder, foi outro que assegurou lugar no torneio. Comemorando o feito, o presidente da equipe sertaneja, Jeferson Oliveira, apontou que o clube já iniciou o planejamento pensando na temporada seguinte, ratificando também que não irá abrir mão da disputa da competição nacional.



“O Petrolina vai disputar a Série D. Não seria justo conseguir a classificação e não jogar. Já iniciamos os trabalhos para ver quem pode ficar e quem pode chegar para o ano que vem. Também temos suporte da Prefeitura de Petrolina e de alguns empresários que estão nos procurando para dizer que vão nos ajudar, começando por uma reforma no nosso estádio (Paulo Coelho)”, afirmou.



Quarto colocado do Pernambucano, com 19 pontos, o Petrolina ainda tem um jogo para disputar, contra o Náutico, nos Aflitos, pela última rodada da primeira fase. A tendência é que a equipe encerre sua participação na mesma posição atual, já que não pode ser ultrapassada por quem está abaixo na tabela e, para roubar o terceiro lugar do Timbu, precisaria golear por sete gols de diferença.





Ficando em quarto, o Petrolina terá a vantagem de jogar as quartas de final em casa, pegando o quinto colocado – hoje, o Santa Cruz, com 15 pontos.



“Nosso foco é em permanecer em quarto para jogarmos como mandantes, com o apoio da nossa torcida. Vamos tentar avançar o máximo possível no Estadual e, na Série D, não queremos apenas participar, mas sim jogar bem e quem sabe chegar longe também”, apontou.

