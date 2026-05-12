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FUTEBOL INTERNACIONAL Presidente do Real Madrid faz comentário machista em meio a discussão com jornalista espanhol Florentino Pérez criticou a imprensa espanhola e disse se considerar vítima de perseguição

O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, fez uma declaração machista durante a coletiva de imprensa, nesta terça-feira, no centro de treinamento do Real Madrid, em Valdebebas. O dirigente informou que convocará novas eleições para o Conselho de Administração do clube e criticou a imprensa espanhola.

A declaração foi dada no contexto de reclamação do presidente à imprensa local. Florentino disse que se considera vítima de perseguição e fez questão de frisar a plenitude de sua saúde. No meio do discurso, ele discutiu com o jornalista espanhol Rubén Cañizares, do jornal ABC, e fez um comentário machista.

"O meu pai lia sempre o ABC e assinou para mim há muitíssimos anos. Eu queria honrar o meu pai, mas agora tomei a decisão de cancelar a minha assinatura do ABC. Todos os dias vocês atacam o Real Madrid. Vejam os dois artigos que escrevem hoje. Um deles foi escrito por uma mulher que não sei se percebe de futebol ou não", afirmou.

O Real Madrid não conquistou nenhum campeonato nesta temporada e viu o seu rival ser campeão da Supercopa da Espanha e do Campeonato Espanhol. Florentino Pérez se mostrou frustrado com o desempenho, mas relembrou que o clube merengue conquistou, no total, 66 títulos no futebol e no basquete sob o seu mandato.

"Compartilho da frustração, porque não conseguimos ganhar nada este ano. Mas preciso dizer e mostrar que, comigo como presidente, conquistamos 66 títulos no futebol e no basquete, incluindo sete Ligas dos Campeões da Uefa. Quero falar com aqueles que estão por trás desta campanha, aqueles que operam nas sombras. Que concorram às eleições; agora eles têm a oportunidade de fazê-lo. Eu vou me candidatar para defender os interesses do Real Madrid."

Florentino também comentou sobre o Caso Negreira. Ao ser questionado sobre a crise vivida no Real Madrid e a escolha do treinador da próxima temporada, o presidente merengue se negou a responder e afirmou que somente iria responder perguntas sobre sua candidatura.

Crise na temporada

O Real Madrid viveu mais uma temporada sem títulos, mas desta vez com muito mais tensão interna. A crise ganhou contornos ainda mais graves nos bastidores. Segundo a imprensa espanhola, a relação entre jogadores ficou estremecida nas últimas semanas, culminando em uma briga entre Federico Valverde e Aurélien Tchouaméni durante treinamentos em Valdebebas.

O desentendimento teria começado após acusações de vazamento de informações internas e terminou com agressões físicas, levando Valverde ao hospital por conta de um corte na cabeça. O clube abriu um processo disciplinar, realizou reuniões emergenciais para tentar controlar a situação e multou os dois jogadores.

Antes disso, a rádio espanhola Onda Cero divulgou que o zagueiro Antonio Rudiger deu um tapa no rosto do lateral Álvaro Carreras no vestiário do CT de Valdebebas entre os jogos contra Alavés e Betis, há três semanas. O episódio aconteceu logo depois da eliminação para o Bayern de Munique na Champions League.

Além dos conflitos internos, a diretoria passou a lidar com a insatisfação da torcida, especialmente em relação à Kylian Mbappé. O atacante francês virou alvo de críticas após atuações abaixo das expectativas e pelo comportamento considerado distante em meio ao momento turbulento da equipe. Parte dos torcedores chegou a organizar um abaixo-assinado contra o jogador.

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