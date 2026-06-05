Presidente do Real Madrid promete R$ 886 milhões para trazer grande jogador se vencer eleição

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O presidente Florentino Pérez promete abrir os cofres para voltar a ver o Real Madrid como clube dominante no cenário internacional. O dirigente, que concorre às eleições para seguir mais um mandato na agremiação merengue, afirmou ainda, que fará uma oferta de 150 milhões de euros (algo em torno de R$ 886 milhões) pelo atleta.



"Na terça-feira, farei uma oferta significativa a um clube da Liga dos Campeões por um jogador de ponta. Seria a maior transferência já paga pelo Real Madrid. Seria algo em torno de 150 milhões de euros. Uma dica? Não posso dar nenhuma, estou apenas insinuando o que vamos fazer", disse em entrevista ao Iker Jiménez.





Outra promessa de campanha, Denzel Dumfries, da Inter de Milão, será mais uma atração de sua equipe caso seja mantido no poder. Ele declarou que o defensor da equipe italiana se juntaria ao zagueiro Ibrahima Konaté e também ao técnico José Mourinho como um pacote de reforços de sua campanha.



"Estou adiantando esses três nomes, mas teremos contratações para muitas outras posições", declarou o atual mandatário do gigante espanhol.



Questionado sobre o perfil do atleta que viria por essa alta quantia, Florentino não quis dar mais pistas. "Olise é um ótimo jogador, mas não é ele. Ele seria um meio-campista ou atacante, e não é o Haaland. Não joga na Premier League. É uma contratação para gerar entusiasmo", declarou.

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