Olimpíadas de Paris Presidente do Real terá jantar com presidente da França para decidir presença de Mbappé na Olimpíada Segundo imprensa espanhola, Florentino Pérez estará em Paris nesta terça-feira (21)

Após decidir deixar o Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé está perto de dar o próximo passo no seu futuro: o Real Madrid. De acordo com a imprensa espanhola, é questão de tempo para que os merengues anunciem oficialmente a chegada do atacante. Tanto a transferência é dada como certa, que o próprio presidente da França, Emmanuel Macron, já pediu abertamente para que o Real libere Mbappé para disputar os Jogos Olímpicos pela França.

As Olimpíadas deste ano serão em Paris, capital francesa, e Macron deseja que sua maior estrela esteja em campo para defender as cores do país na disputa pela medalha de ouro no futebol masculino. Por isso, em um jantar de comemoração dos 120 anos da FIFA, em Paris, nesta terça (21), o presidente da França terá a oportunidade perfeita para conversar com Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, sobre a 'liberação' do craque.

De acordo com o diário 'MARCA', Macron, que será o anfitrião do jantar em Paris, tentará convencer o dirigente do Real Madrid. No entanto, o clube merengue não vê com bons olhos a presença de Mbappé no torneio olímpico, que será realizado de 24 de julho a 9 de agosto. Isto porque Mbappé ligaria duas grandes competições em poucos dias, tendo em conta que a Eurocopa termina no dia 14 de julho, se a França chegar até a decisão, e chegaria em cima da hora para participar do início da próxima temporada. Caso o Real Madrid conquiste mais um título da Liga dos Campeões, jogará a Supercopa da Europa no dia 14 de agosto, em Varsóvia, na Polônia.

Apesar das datas apertadas, ainda segundo informações do 'MARCA', o presidente francês tornou a presença de Mbappé nos Jogos Olímpicos como uma questão nacional e continuará a insistir para que o Real Madrid libere o jogador.

Antes de qualquer liberação ou não do Real Madrid, Mbappé ainda será anunciado de forma oficial pelo clube. E de acordo com o 'MARCA', a ideia do clube espanhol é apresentar o craque francês antes da disputa da Eurocopa. Florentino Pérez também se reunirá com dirigentes do PSG para buscar uma ‘autorização’ do clube parisiense para que o Real Madrid apresente o seu novo jogador, já que Mbappé tem contrato com o PSG até o dia 30 de junho.

