A- A+

Futebol Presidente do Salgueiro ressalta entrega do elenco em classificação para as semifinais Carcará eliminou o Náutico nas penalidades, nos Aflitos, pelas quartas de final do Campeonato Pernambucano

Nos últimos anos, o Salgueiro se acostumou a ser um calo no caminho de Sport, Santa Cruz e Náutico. O clube, que já havia eliminado o Leão em um mata-mata passado do Campeonato Pernambucano, além de ter vencido a edição 2020 da competição diante do Tricolor, aprontou agora para cima do Náutico. Após 1x1 no tempo normal, os sertanejos ganharam por 14x13 nas penalidades, nos Aflitos, nas quartas de final do Estadual, avançando pela 10ª vez para as semifinais.

De acordo com o presidente do Salgueiro, José Guilherme, a vitória afasta brevemente uma desconfiança quanto ao nível técnico da equipe. “Existia um descrédito da imprensa e da própria torcida, que não via esse time com a mesma força de outros do passado. Mas acontece que perdemos as cotas das Copas do Brasil e Nordeste. Isso resulta em uma diminuição financeira, não conseguindo arrecadar como antes. Mesmo assim, temos ajuda de alguns empresários e da Prefeitura da cidade”, afirmou.

“No jogo contra o Afogados, na última rodada da primeira fase, nosso borderô teve renda de apenas R$ 3.600, com um público pequeno. Arrecadamos menos e, com isso, é preciso montar um elenco dentro do possível, sem ter mais jogadores de 10, 12 mil de salário. A nossa folha geral, somando atletas, comissão e funcionários, é de R$ 120 mil. Menos da metade do que tínhamos no passado”, declarou.

Mesmo ciente das dificuldades, o presidente elogiou o empenho do grupo e projetou o confronto diante do Retrô, sábado (8), na Arena de Pernambuco, pela semifinal. “O elenco se fechou muito após a classificação para as quartas de final. É reduzido, com apenas 17 atletas de linha e três goleiros, mas eles se dedicam muito. Eles sabem que precisam aparecer para, depois do Estadual, seguirem carreira em outro lugar no segundo semestre, já que nosso calendário termina aqui. Por isso, vamos nos preparar para mais um desafio difícil contra uma equipe que já é uma das grandes do estado”, declarou.

Veja também

Futebol Jael foi realmente "cruel" com o Náutico