Santa Cruz Presidente do Santa atualiza situação financeira do clube e diz estar em dia com os funcionários Em 38 dias, cinco folhas salarias atrasadas foram quitadas

O Presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, emitiu nesta sexta-feira (2) um comunicado atualizando a situação financeira do Tricolor. Atualmente, segundo ele, o clube está totalmente em dia com todos os funcionários.

A questão financeira do clube foi uma das prioridades elencadas por Bruno ao assumir a presidência do Santa Cruz, em Novembro do ano passado. No comunicado, o presidente tricolor ainda destacou a quitação de cinco folhas salariais em apenas 38 dias, durante o mês de dezembro.

Bruno também fez questão de reforçar que o clube está superando as adversidades e que está cumprindo o compromisso com transparência e responsabilidade.

Confira comunicado na íntegra, assinado pelo presidente Bruno Rodrigues

Atualização da situação financeira do Santa Cruz Futebol Clube:

Em dezembro, compartilhamos os desafios enfrentados ao assumir a gestão, destacando a quitação de cinco folhas salariais em apenas 38 dias. Hoje, informamos que o Santa Cruz está totalmente em dia com todos os funcionários do clube. Eles que são um dos nossos maiores patrimônios. Reforço também que estamos superando as adversidades e cumprimos o compromisso com transparência e responsabilidade. Agradecemos a todos pela compreensão e apoio. Juntamente com a torcida, vamos fazer o Time do Povo cada vez mais forte!

Bruno Rodrigues

Presidente

