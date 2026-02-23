Presidente do Santa concederá coletiva para tratar de futuro do clube; técnico pode ser anunciado

A- A+

O presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, concederá uma entrevista coletiva nesta terça-feira (24), no Arruda, para detalhar o processo de reestruturação do clube após a eliminação para o Náutico na semifinal do Campeonato Pernambucano. A expectativa é de que o Tricolor divulgue quem será o novo treinador para a sequência da temporada 2026, além de mais reforços.

Na reta final do Estadual, o Santa foi comandado pelo técnico interino Fábio Cortez, que substituiu Marcelo Cabo.

“Agradeço Fábio pelo trabalho que fez conosco. Um auxiliar da casa que, no momento de necessidade, se apresentou e fez um trabalho digno. Fizemos boas partidas sob o comando dele. Evoluímos, mas não ao ponto que precisávamos para atingir o resultado que gostaríamos”, disse o CEO do Santa, Pedro Henriques.

Segundo o CEO, a desclassificação não muda o foco do Santa em 2026: o acesso à Série B. “Vamos tratar da reestruturação que será feita visando Copa do Brasil e Série C, que é o nosso principal objetivo neste ano. Poderíamos ter feito mais e melhor (no Pernambucano), mas os diagnósticos existem e o presidente vai falar isso para o torcedor”, ressaltou.

Sem definir se continua ou não no clube, o interino Cortez fez questão de reforçar a confiança na recuperação do Santa na temporada.

“Precisamos reestruturar. O que posso falar é que sou muito feliz no Santa Cruz pelas pessoas que estão aqui. Temos um presidente que confiou no meu trabalho, me colocando em um momento delicado. Essa confiança não tem preço. Sabemos que tiveram alguns problemas financeiros, mas ele passa credibilidade e cumpre os acordos. Estou há 22 anos e, nas eliminações, algumas vezes as pessoas somem do vestiário. Mas ele estava lá, junto com o CEO. Não tenho dúvidas que vão colocar o clube no trilho novamente. Grandes coisas estão por vir”, declarou



Reforços

Além da chegada de um novo técnico, o Santa também pode apresentar dispensas no elenco e mais contratações.

“Existe uma leitura de algumas carências no elenco. Precisamos de reforços já para a Copa do Brasil. Já tínhamos conversado com alguns profissionais e temos algumas coisas bem encaminhadas. Temos que respeitar alguns protocolos e prazos para fazer os anúncios. Como gestor, entendo que todo treinador pode e deve ser ouvido, mas isso passa também pelo departamento de análise que a gente vem estruturando para tornar os movimentos de mercado mais assertivos”, apontou Henriques.

O Santa só estreia na Série C em abril. Na Copa do Brasil, o Tricolor enfrenta o Sousa-PB, no dia 5 de março, às 21h30, na Arena de Pernambuco, pela segunda fase. Vale citar que, com a desclassificação na semifinal, o Tricolor não disputará a Copa do Nordeste em 2027.



O Santa, aliás, vive agora, de forma oficial, seu maior jejum de títulos estaduais da história. O último troféu conquistado pelo clube foi em 2016, diante do Sport. De lá para cá, o Tricolor até chegou em outra decisão, em 2020, mas o Salgueiro foi campeão. A outra vez em que a Cobra Coral ficou tanto tempo sem conquistas foi entre 1995 e 2005.

