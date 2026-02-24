A- A+

Futebol Pernambucano Presidente do Santa Cruz aguarda investimento da SAF antes da Série C "Será bom para todo mundo", disse Bruno Rodrigues

O presidente executivo do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, confirmou durante coletiva de imprensa, nesta terça-feira (24), que espera que os investidores da SAF adiantem valores para que o clube possa planejar a campanha da Série C de 2026. Conforme o mandatário, essa pauta é trabalhada diariamente no clube.

Segundo Bruno Rodrigues, o clube reconhece a necessidade de reformulação do elenco tricolor e os valores adiantados, em forma de DIP Financing, espécie de empréstimo, que poderá ser abatido futuramente por parte dos investidores da Cobra Coral Participações S/A, será de fundamental importância para remontagem do plantel.

"Venho mostrando a importância aos investidores de não atrasar esse trabalho, porque quando a gente perde a oportunidade de subir de série, o prejuízo para o clube é enorme, mas para o investidor é tão grande quanto", argumentou o presidente Bruno Rodrigues.

Ressaltando a importância do clube dar um salto de divisão, o presidente enxerga que uma permanência nas divisões mais baixas do Brasileirão seria muito prejudicial ao clube em termos financeiros, o que poderia influenciar no rendimento dos investidores da SAF.



"Se a gente não performar agora, perdemos um ano e tenho dito isso diariamente, sobre esse adiantamento de empréstimo [dos investidores da SAF], que será abatido no valor final, e isso será bom para todo mundo", disse.

Momento

Desde que os sócios do Santa Cruz aprovaram em Assembleia Extraordinária o processo de transformação em SAF, o clube e os investidores trabalham com o prazo até abril para o encerramento da operação.



Durante a coletiva, Bruno Rodrigues revelou que espera que as negociações com os credores se encerrem ainda em março, para que os demais passos sejam dados para a finalização do processo.

"Agora em março, a gente espera terminar parte dessas mediações [com credores], que dão conforto para que a gente possa chamar a Assembleia de Credores", estipulou Bruno Rodrigues.

Veja também