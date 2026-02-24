Presidente do Santa Cruz anuncia Claudinei Oliveira como novo técnico; Harlei deixa clube
Treinador é aguardado ainda nesta semana na capital pernambucana
O Santa Cruz tem um novo técnico de olho na sequência da temporada: trata-se de Claudinei Oliveira. O treinador foi confirmado pelo presidente Bruno Rodrigues, na tarde desta terça-feira (24), em entrevista coletiva concedida no Arruda. O dirigente ainda anunciu a saída do executivo de futebol Harlei Menezes.
Segundo o dirigente coral, o novo comandante tricolor é aguardado no clube nesta semana para dar início aos trabalhos. "Ele chega ao clube na quinta-feira para, até na sexta, assumir oficialmente o futebol do Santa Cruz", declarou Bruno Rodrigues.
Claudinei chega para substituir Marcelo Cabo, que deixou o comando técnico do Tricolor na reta final de janeiro, em meio às más apresentações do clube no Estadual. O auxiliar da casa, Fábio Cortez, foi o responsável por dirigir a equipe até a eliminação para o Náutico, nas semifinais, e seguirá
"Muito competente, tem muitas qualidades, fez o possível e deu conta do recado. O time melhorou, inclusive, dentro de campo. Não foi o suficiente para avançar para a final e ganhar o título, mas fica o meu respeito e meu agradecimento ao nosso auxiliar da casa. Ele continuará conosco nos projetos da Série C e Copa do Brasil", falou o mandatário coral.
Esta será a terceira passagem de Claudinei Oliveira no futebol de Pernambuco. Nas duas ocasiões anteriores, o profissional de 56 anos trabalhou no Sport, em 2018 e 2022. Na carreira, o técnico soma trabalhos em clubes como Goiás, Chapecoense, Avaí, Athletico-PR e Santos. Ele estava desempregado desde que deixou o comando da Ferroviária-SP, em novembro do ano passado.
Harlei de saída
Após anunciar a chegada de Claudinei Oliveira, Bruno Rodrigues informou a saída do executivo de futebol Harlei Menezes. O diretor havia sido contratado pela gestão atual em setembro de 2024 e deixa o Arruda "pela porta da frente", segundo o presidente coral.
"Ele entra pela porta da frente e sai pela porta da frente. Tem meu respeito, deu o seu melhor. Só tenho a agradecer pelo que ele fez pelo clube, pelo que trabalhou pelo clube, ajudou no acesso. Mas o futebol é feito de ciclos e o dele se encerra agora. Tivemos uma conversa de alto nível e fica aqui o agradecimento por tudo que ele fez pelo clube", explicou Bruno.
De acordo com o presidente, o clube já tem tratativas para a chegada de um novo executivo para o lugar de Harlei. A expectativa é que o próximo responsável pela pasta do futebol seja anunciado ao longo de março, antes da estreia do time na Série C.