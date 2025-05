A- A+

Tricolor Presidente do Santa Cruz divulga calendário final da SAF e confirma saída da Cadar Clube prevê que no próximo dia 30 de maio ocorra o fechamento de toda a documentação necessária

O presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, divulgou o cronograma final da implementação da Sociedade Anônima de Futebol (SAF), nesta segunda-feira (05), projetando o fim do processo até o início do 2º semestre. Entre outros assuntos tratados, o mandatário também confirmou o afastamento do investidor Márcio Cadar.

"Quero esclarecer que não há nenhum atraso das tratativas, muito pelo contrário, nós estamos atendendo todos os ritos, esse tempo foi para ajustar comercial e judicialmente as questões dessa proposta", afirmou o presidente coral.

Cronograma

O Santa Cruz já tem um período definido para a implementação da SAF. O próximo passo a ser dado será até o dia 30 de maio, que está previsto o fechamento de toda a documentação e contratos necessários.

Em seguida, até o dia dois de junho, o Poder Executivo encaminhará ao Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo, a documentação para ser realizada uma análise e parecer. O processo poderá durar até o dia 16 junho.

Estando tudo analisado internamente, o Presidente do Conselho Deliberativo, Victor Pessoa de Melo, convocará uma sessão para determinar se há regularidade e se o processo deve seguir. Essa etapa não tem força para derrubar o projeto.

Por fim, é convocada a Assembleia Geral Extraordinária dos Sócios (AGE), com o prazo estatutário de 45 dias corridos, para que os sócios adimplentes do clube avaliem aprovando ou não a proposta da SAF.



Ocorrendo todos os trâmites dentro do prazo que o Santa Cruz apresentou, a expectativa para o fim do processo está estimado entre o fim do mês de junho e início de agosto. Momento em que a Série D se aproxima da reta final e adentra ao mata-mata.

Saída



Na manhã desta segunda-feira, surgiu a informação, dada em primeira mão pelo ge, que o investidor Márcio Cadar estava fora do projeto. Ao ser questionado, Bruno Rodrigues explicou o fato a partir da sua ótica e afirmou que essa decisão não afetará o andamento da SAF.

"À época, foi definido que o Márcio fosse o porta-voz do grupo. Nesse meio tempo, junto ao próprio Cadar, foi definida a saída dele, uma coisa de comum acordo, sem nenhum trauma, sem nenhuma mudança no cronograma, nada que afete o andamento, uma questão interna dos investidores, que a gente aprovou por aqui também".

Relembrando que, o grupo de investidores também conta com os nomes de Vinícius Diniz, Marcus Bittar, Iran Barbosa e Alexandre Kubitscheck.

