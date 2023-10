Presidente do Santa Cruz diz que investidores da SAF recuaram sobre proposta para adquirir o clube

A- A+

A instabilidade política do Santa Cruz trouxe consequências para o projeto do clube de se tornar uma Sociedade Anônima de Futebol (SAF). O presidente em exercício do Tricolor, Jairo Rocha, informou que os investidores que estavam interessados em adquirir a Cobra Coral recuaram nas negociações para concluir o acordo. Não houve desistência oficial da compra, mas agora o grupo que pretendia fazer o investimento vai aguardar a definição das eleições presidenciais, no dia 12 de novembro, para saber se retomará o diálogo ou se encerrará por definitivo as tratativas.





A informação foi dada inicialmente no Cast FC e confirmada pela reportagem pelo presidente do clube. "Foi dado um tempo até a eleição sobre a SAF com este grupo, uma vez que em cima da mudança do Conselho e do novo presidente. Fizemos uma reunião virtual onde foi acertado essa tomada de posição . O grupo vai querer conversar com o novo presidente e o novo Conselho depois", declarou.



Anteriormente, Rocha tinha demonstrado otimismo quanto ao acerto com o grupo atual que pretendia comandar a SAF do Santa Cruz. "Esse projeto é uma coisa magnífica. Vi a proposta pronta. É uma oportunidade única. É uma virada de chave", afirmou na ocasião. Agora, contudo, o Tricolor não tem mais a negociação inicial com esse grupo como prioridade, ficando aberto a receber outras ofertas.



Recentemente, o ex-jogador do Santa, Mancuso, publicou um vídeo dizendo que viria ao Recife para trazer uma proposta de um novo grupo de investidores interessados em adquirir o Tricolor. Rocha, porém, fez uma ressalva.



“Apareceu uma proposta que não sei se é procedente. Se for, que venha. Estou aberto a escolher a melhor opção para o Santa Cruz. A única coisa que tive o cuidado de fazer foi ligar para o ex-presidente e saber se esse cidadão (Mancuso) procurou Antônio Luiz Neto para conversar. Foi dito que houve uma conversa em maio por mensagem e que existiria um grupo de investidores interessados no clube. O ex-presidente disse que estava de portas abertas, mas, depois disso, só apareceu um vídeo agora. Estranhei. Um negócio desse porte não se resolve em 24 horas. É preciso ser debatido, costurado", informou.

