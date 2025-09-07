Presidente do Santa Cruz oferece acesso para torcida: "tenho certeza que dias melhores virão"
Bruno Rodrigues ainda afirmou que clube buscará o acesso à Série B em 2027
O Santa Cruz conquistou o acesso à Série C mediante os esforços de várias mãos. Porém, um nome esteve à frente de todo o processo, o presidente executivo, Bruno Rodrigues.
Nome importante da reconstrução do clube e para implementação da futura SAF, o mandatário tricolor dedicou o acesso para os torcedores corais e afirma que dias melhores estão por vir para o clube do Arruda.
“Era importante a gente sair da Série D. Todos sabem que é um campeonato muito difícil, mas acho que todos estão de parabéns. Parabenizo e ofereço esse acesso para nossa torcida, que nos trouxe até aqui. Tenho certeza que dias melhores virão", discursou.
Com pelo menos mais um ano de mandato previsto, Bruno Rodrigues agora mira mais conquistas para a Cobra Coral. "Vamos trabalhar agora para buscar o acesso à Série B, Copa do Nordeste, temos muita coisa pela frente", projetou o presidente.