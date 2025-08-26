A- A+

Futebol Presidente do Santa Cruz promete premiação de R$ 1,1 milhão em caso de acesso à Série C Declaração foi dado ao influenciador digital Ney Silva; Tricolor encara o América-RN nas quartas de final da Série D

O presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, declarou que vai pagar ao grupo de atletas e comissão técnica do clube uma premiação de R$ 1,1 milhão em caso de acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. A informação foi dada em conversa com o influenciador digital Ney Silva.





Bruno também indicou que vai pagar R$ 400 mil pela classificação do Santa Cruz para as quartas de final, alcançada nas penalidades, diante do Altos-PI.

Na etapa que vale o acesso à Série C, o Tricolor enfrenta o América-RN. A ida será na Arena de Pernambuco e a volta acontecerá na Arena das Dunas.

Veja também