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Futebol Pernambuco Presidente do Santa Cruz visita a Folha de Pernambuco e dá detalhes sobre SAF e briga pelo acesso Bruno Rodrigues também revelou que está criando uma diretoria de esportes olímpicos e que clube iniciará projetos em diferentes modalidades

O presidente executivo do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, visitou a Folha de Pernambuco na manhã desta quinta-feira (24) e elucidou sobre diversos assuntos referentes ao clube, em especial, o processo de formalização da Sociedade Anônima de Futebol (SAF) e a briga pelo acesso à Série B do Campeonato Brasileiro.

O dirigente coral foi recebido pela vice-presidente da Folha de Pernambuco, Mariana Costa; pelo diretor-executivo Paulo Pugliesi; pelo diretor operacional José Américo Lopes Góis; pela editora-chefe Leusa Santos; e pela gerente de mercado, Tânia Campos.

Liderando o processo de formalização da SAF tricolor, Bruno Rodrigues projetou o fim das tratativas até o fim de outubro, como também o aporte no valor de R$ 6 milhões por parte dos investidores para quitar todos os débitos atuais do clube.

"Vamos pagar o nosso débito, que vamos aprovar essa Recuperação Judicial (RJ) no final de outubro, com menos de R$ 60 milhões", iniciou Bruno Rodrigues.

SAF

A assinatura da primeira proposta da SAF no Santa Cruz foi em janeiro de 2025. Mesmo com a mudança do grupo de investimento, a geração de R$ 1 bilhão em 15 anos para o futebol segue como parte crucial do contrato.

Caso o acesso à Série B seja confirmado, o orçamento mínimo para o futebol em 2027 será de R$ 52 milhões, enquanto para a Série A é de R$ 100 milhões. Se o clube permanecer na Série C, o montante é de R$ 36 milhões



Bruno Rodrigues, presidente do Santa Cruz, em visita à Folha de Pernambuco - Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Agora ao lado da Matix Capital e do investidor e CEO Thairo Arruda, ex-Botafogo, o mandatário tricolor analisou o modelo da SAF e argumentou sobre o respaldo que os novos investidores possuem.

"O modelo tem duas coisas importantes. Primeiro, a valorização do tamanho do clube, da torcida, do valor de mercado que temos. Sem isso não teríamos chegado nesse patamar de valores e de investimento. Lembrando que fechamos (o acordo) ainda na Série D", começou.

"Segundo, o conhecimento sobre esse mercado de SAF. Os investidores internacionais estão sendo captados com muita expertise. A experiência, o lastro e musculatura desse pessoal que está chegando é grande, de pessoas que venceram a Série A e a Libertadores há dois anos", concluiu.

Arruda

Principal patrimônio imobiliário do Santa Cruz, o estádio do Arruda deverá voltar a receber jogos em breve. O presidente garantiu que a casa coral estará à disposição ainda este ano, ainda que termine a Série C na Arena de Pernambuco.

A expectativa é que o estádio tenha capacidade de receber entre 25 mil e 30 mil torcedores. Assim que a SAF entrar em vigor, por contrato, os investidores devem aportar R$ 10 milhões em reformas ainda no primeiro ano.



"Vamos abrir o Arruda ainda este ano, disponível para 25 a 30 mil pessoas. Temos que abrir porque no próximo ano teremos a Copa do Mundo Feminina na Arena de Pernambuco", explicou.

Santa Cruz não joga com público no Arruda desde julho de 2025 - Foto: Rafael Vieira/FPF

O clube trabalha com um planejamento de, ao encerrar todo o trabalho de reforma do estádio, ter um processo de retrofit concretizado e um imóvel que consiga gerar receitas até em dias fora de jogo. O Arruda será cedido em comodato aos investidores.

“A ideia é fazer uma arena para 60 mil pessoas, modernizar a estrutura, com restaurantes e escritórios. Vai ser algo que vai remunerar bem", planejou.

Esportes

Com a SAF assumindo 95% do futebol tricolor, tendo o profissional, a base e o futsal dentro do controle dos investidores, a associação cuidará dos outros aspectos, como a sede social e outros esportes. Bruno Rodrigues revelou que uma diretoria de esportes olímpicos será criada para reconstruir a presença do Tricolor em outras modalidades.

“Recentemente reformamos a nossa quadra e pretendo trazer patrocinadores e parceiros para levantar modalidades como vôlei, basquete, handebol, entre outros".



Dentro de campo, o presidente ressaltou a importância do apoio dos torcedores nesse momento decisivo da temporada, em que o Santa só depende de si para selar o acesso à Série B, no próximo sábado (26), às 17h, no estádio Presidente Vargas, diante da equipe do Floresta. São esperados quase seis mil torcedores corais no setor visitante, prometendo transformar a capital cearense em mais uma casa coral.

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