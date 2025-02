A- A+

Futebol "Bandidos, a palavra é essa", dispara presidente do Santa Cruz sobre a confusão antes do clássico Bruno Rodrigues também detalhou quais medidas pretende discutir com a Federação Pernambucana de Futebol (FPF) e os outros clubes

O presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, lamentou a confusão que antecedeu o Clássico das Multidões do Tricolor diante do Sport, no Arruda, e classificou os envolvidos como "bandidos".

"Estou muito triste com o que aconteceu. É uma coisa que a gente não aceita. Márcio Cadar (investidor do Santa Cruz) vai falar com quem comanda as torcidas organizadas, porque isso tem que ter um 'basta'. Infelizmente, hoje, isso chegou a um ponto insustentável, até se colocou se iria suspender o jogo", iniciou.

"Você vê que essa coisa no estádio é muito controlada, o problema é que as torcidas organizadas tem muita gente que realmente é infiltrada. Bandidos, a palavra é esta. Temos que buscar quem são. Isso que ocorreu hoje não tem nenhum apoio do clube. O Santa Cruz vai tomar as providências porque não aceita esse tipo de comportamento que afasta o torcedor, as famílias, quem gosta de futebol. A gente sabe que isso aí não tem a ver com 'torcedor raiz', e sim com os bandidos infiltrados", disparou.

Bruno também detalhou quais medidas pretende discutir com a Federação Pernambucana de Futebol (FPF) e os outros clubes e o que o Santa Cruz irá fazer.

"Venho conversando muito com os presidentes do Sport, Náutico, Retrô e outros clubes. É uma coisa que nos deixa muito preocupados. Infelizmente, ocorreram fatos que foram publicados nacionalmente. Acho que a gente tem que tratar essa coisa de uma forma muito mais dura do que está sendo tratada", afirmou.

"É uma questão que vem acontecendo no dia a dia do futebol pernambucano. O Santa Cruz não corrobora com esse tipo de atitude e vai combater isso. Vamos colocar nos próximos dias a questão do reconhecimento facial, é uma coisa básica e que já devia ter sido instituída, inclusive com investimento do clube, para tentar coibir esse tipo de ação", detalhou.

O jogo



Apesar do episódio lamentável que antecedeu o jogo, a coletiva também contou com a análise de Itamar Shcülle sobre a vitória do Santa Cruz.

“Quero parabenizar o grupo pelo entendimento de tudo aquilo que a gente treinou e conversou. O entendimento dos atletas na parte tática foi muito grande e a coragem de jogar também. Jogamos contra uma grande equipe, um rival, um clássico, mas eu tenho que parabenizar os atletas pelos que fizeram dentro do campo, com coragem, postura, atitude e comportamento tático muito grande para conquistar a vitória nesse clássico depois de cinco anos", elogiou.

Itamar também destacou a evolução da equipe e projetou lutar pela classificação direta às semifinais.

“O Santa Cruz está evoluindo e os atletas têm tido um entendimento do que a gente quer e do que é jogar aqui. Não é qualquer atleta que veste a camisa do Santa Cruz. Então assim é o nosso grupo, com muita vontade, dedicação e humildade. Vencemos hoje, estamos na liderança, estamos felizes. Jogamos bem, mas já vamos nos preparar para o próximo adversário”, iniciou

“É importante a gente conseguir se classificar entre os dois primeiros, é o nosso objetivo. Temos três jogos para buscar esses pontos para se garantir na semifinal", ressaltou.



