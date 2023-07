A- A+

Futebol Presidente do Santa explica cenário da SAF no clube e indica que venda está próxima Segundo mandatário, dois grupos apresentaram propostas que agradaram os tricolores, prometendo quitar dívida de R$ 225 milhões

Em entrevista ao canal Cast FC, o presidente do Santa Cruz, Antônio Luiz Neto, detalhou como anda o processo para o clube adotar o modelo de Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Segundo o mandatário, dois grupos apresentaram propostas que agradaram os tricolores, prometendo quitar a dívida de R$ 225 milhões da Cobra Coral.



“Quando assumimos o Santa, era necessário valorizar o clube, permitindo que investidores tivessem interesse pelo produto como de fato ele é, não enxergando meramente como um clube de Série D. Queríamos demonstrar que temos ativos importantes, o futebol profissional como grande vitrine e a base, que já deu grandes atletas para o mercado brasileiro e internacional. Já tivemos saindo aqui um maior jogador do mundo, que foi Rivaldo (em 1999). Um capitão da Seleção Brasileira (Ricardo Rocha). Tratamos nossa dívida e isso gerou interesse de pessoas que sabem que podem negociar com o clube”, iniciou.





“Temos uma dívida de cerca de R$ 225 milhões. Quando você faz a recuperação judicial, gera a condição da administração da diminuição da dívida. Temos uma expectativa boa de que nossos investidores pagarão isso, dando condição do nosso patrimônio ser melhorado. Seis grupos se apresentaram para estudar o Santa Cruz. A lei diz que o clube nós podemos vender até 90% das ações, com 10% ficando com o Santa. A nossa será assim. Dois já chegaram a falar que pagariam integralmente nossa dívida. Certamente, em breve, teremos essas informações”, completou.



O dirigente também negou que o grupo que administra o Newcastle, da Inglaterra, tenha feito uma proposta para adquirir o Santa Cruz.

“A questão do Newcastle foi um fake. Tivemos um encontro com um cônsul da Inglaterra aqui no Recife, com uma consultoria internacional. Tratou-se sobre a SAF, mas em momento algum foi dito sobre o clube da Inglaterra. O próprio Newcastle entrou em contato com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) porque tomou conhecimento do assunto. O presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro Carvalho, ligou para mim, perguntando se era verdade e depois retornou à CBF para dizer que não era”, retrucou.



Veja também

Futebol Goleiro Michael próximo de ser oficializado como reforço do ABC