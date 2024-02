A- A+

Santa Cruz Presidente do Santa tenta liberação do anel superior do Arruda no mata-mata do Estadual Novo confronto diante do Central acontece no próximo sábado (3), a partir das 16h30, em jogo único

Finalizada a primeira fase do Campeonato Pernambucano, o Santa Cruz encerrou essa etapa na quarta colocação, garantindo o mando de campo nas quartas de final. Daqui a uma semana, a Cobra coral volta a enfrentar o Central, equipe rival neste sábado (24). Bruno Rodrigues, presidente tricolor, tratou da possibilidade da liberação do anel superior do Arruda para contar com mais apoio da torcida.

"A torcida do Santa é o nosso 12º jogador e é quem vai nos levar ao título. A gente está lutando para que possamos abrir o anel superior do Arruda, isso vai ser um fato novo. Tenho certeza que teremos casa cheia no fim de semana", disse o presidente.

Uma pauta muito importante ao Santa Cruz é sobre a possibilidade de ter um calendário ao longo do segundo semestre de 2024. Bruno Rodrigues pregou mais uma vez otimismo quanto uma vaga no torneio.

"Eu estou muito esperançoso que possamos disputar a Série D, terminar o ano só disputando o Campeonato Pernambucano seria um caos para o clube do tamanho do Santa Cruz. Não depende só da gente, estamos aguardando os acontecimentos, mas tenho esperanças e acredito que vamos jogar a Série D", analisou.

O mandatário coral também foi questionado por quais meios o clube enxerga a possibilidade de disputar o quarta divisão ainda este ano. "Foi ventilado o aumento do número de vagas, mas a essa altura eu não sei se ainda é provável, talvez não seja mais possível. A Série D é deficitária, a não ser os grandes clubes com grandes torcidas que conseguem se viabilizar nessa disputa", começou.

"Quem não possui grande torcida acaba amargando um prejuízo enorme e é corriqueiro, todos os anos, vários times pelo Brasil afora desistirem de disputar. Estamos nessa esperança e aguardando os acontecimentos".

Mata-mata

No próximo sábado (3), às 16h30, no Arruda, Santa Cruz e Central voltam a se enfrentar, agora pela fase eliminatória da competição. O jogo tem caráter de jogo único e em caso de empate a decisão vai para os pênaltis.

O duelo entre Santa Cruz e Central pela segunda fase também é decisivo por vaga na Série D do Campeonato Brasileiro de 2025. O Estado de Pernambuco contém duas vagas, sendo uma já do Retrô, por ter sido o clube sem divisão melhor colocado na primeira fase.

A segunda será para o clube que chegar mais longe na segunda fase do Estadual. Logo, quem for eliminado entre Santa e Central não terá novas chances de disputar a quarta divisão do ano que vem.





Veja também

Futebol Schulle nega favoritismo do Santa em duelo diante do Central nas quartas do Estadual