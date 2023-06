A- A+

Sport Presidente do Sport admite acordo de Juba com o Bahia e busca permanência até o fim da Série B Yuri Romão disse ser difícil, mas tenta sensibilizar os envolvidos para manter o destaque rubro-negro

Yuri Romão, presidente do Sport, admitiu que Luciano Juba tem um acordo com o Bahia e será jogador do Tricolor de Aço. Além da confirmação, que aconteceu em entrevista ao podcast Cast FC, na última terça-feira (20), o mandatário leonino afirmou que continua tentando manter o meia até o final da Série B.

"A ideia é mantê-lo até o final do ano. Tem contrato até o final de agosto, quando a janela estará fechada. Então a possibilidade de ele não jogar mais esse ano no Brasil é enorme. A ideia é que ele permaneça e depois se apresente ao Bahia. Pelo menos é o que gostaríamos que acontecesse", iniciou Yuri.

"Eu acho que, quem sabe, a própria equipe baiana, os empresários, se sensibilizem e fechem esse acordo com a gente", completou.

O contrato de Juba com o Sport vai até 31 de agosto, quando a janela de transferências já estará encerrada. A cúpula rubro-negra entende que ele não vai poder atuar por outros clubes brasileiros em 2023.

Já a CBF compreende que Juba poderia vestir outra camisa este ano porque o contrato foi acertado antes da existência da janela.

Na entrevista, o presidente Yuri Romão ressaltou a importância de Juba para o Sport.

"Eu não perco a esperança de poder encontrar uma solução financeira para que ele fique. É um atleta importante dentro do elenco, um baita profissional. O Juba é uma figura que todo mundo gosta, eu gosto do rapaz Juba. Enquanto houver esperança, a gente tá na luta", disse.

