Presidente do Sport detalha perfil de próximo técnico: "Que aguente pressão"

Prestes a completar uma semana desde a saída de Daniel Paulista do Sport, o presidente Yuri Romão falou sobre o perfil que o próximo treinador rubro-negro deve possuir para assumir o comando do clube. Em entrevista ao Bestcast, do jornalista Maciel Júnior, o mandatário pontuou que os principais nomes de interesse da diretoria de futebol estão empregados. Contudo, salientou que o torcedor "gosta de grife".

"Estamos definindo o perfil do novo treinador, mas tem que ser um cara que aguente pressão, nosso torcedor é muito exigente. Não pode ser qualquer um. Se chegar um que não tenha equilíbrio emocional, perfil de estar na beira de campo, é um ponto de corte. A gente quer um treinador com a cara do Sport", enfatizou o gestor.

"Se a gente for analisar, os que a gente gostaria de ter em nosso elenco estão trabalhando hoje. O campeonato não acabou. O torcedor do Sport gosta de grife, não de aposta. É o perfil e temos que respeitar isso", prosseguiu.

Com a saída de Daniel Paulista, o Sport está sendo comandado pelo auxiliar da casa, César Lucena. O ex-zagueiro foi o responsável por dirigir a equipe no Maracanã, no último sábado, na derrota por 3x0 para o Flamengo, pelo Brasileirão.

De acordo com Yuri Romão, o intuito é que o novo treinador chegue no fim da Série A. Entretanto, não está descartada a possibilidade do próximo técnico chegar antes e participar ativamente do planejamento para o ano que vem. "Nossa ideia é mais à frente anunciar esse treinador. Possivelmente, ao final do Campeonato Brasileiro. Se conseguirmos antes, ótimo. É uma pessoa importante para a formação do elenco para 2026", completou.

