A- A+

Sport Presidente do Sport diz esperar fechar pelo menos cinco contratações até sexta-feira (15) Ainda segundo Yuri Romão, algumas renovações de atletas do plantel atual "estão em curso"

Presidente do Sport, Yuri Romão espera poder fechar ao menos cinco contratações para a temporada de 2024 até a próxima sexta-feira (15). A informação foi dada por ele na noite desta segunda-feira (11), com exclusividade à Folha de Pernambuco.

“Anunciamos um grande zagueiro, o Luciano (Castán), e temos alguns bons nomes que estão sendo negociados. Acredito que até sexta-feira a gente consegue. De cinco a seis estão sendo negociados”, afirma Romão.

Questionado sobre as funções desses atletas cotados, ele só confirmou que há reforços para o ataque e para o meio-campo.

Ainda de acordo com o mandatário, renovações de peças atuais do elenco “estão em curso”. Até o momento, o clube estendeu os vínculos do goleiro Jordan, do zagueiro Alisson Cassiano e do volante Fabinho. Além disso, o Sport está perto de adquirir parte dos direitos econômicos de Felipinho junto ao Artsul.

Fazendo questão de exaltar que o seu trabalho no clube, no tocante às contratações de jogadores, atualmente acontece em conjunto com o do Comitê Gestor, Romão detalhou a sua função, revelando ainda que deve participar de uma reunião ainda na noite desta segunda.

“Hoje eu ainda tenho que participar de uma reunião, muito embora quem esteja à frente do futebol seja um Comitê Gestor. Eu fico só, realmente, com a parte financeira. Sou eu que valido as propostas que ele estão fazendo”, encerra

Veja também

Solidariedade Torneio solidário de Beach Tênis no Paiva arrecada alimentos para Natal de famílias carentes