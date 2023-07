Presidente do Sport diz que não houve pedido do departamento de futebol para trazer Diego Souza

A- A+

O presidente do Sport, Yuri Romão, colocou um ponto final sobre uma possível volta do atacante Diego Souza. Em entrevista à Rádio Clube, o mandatário indicou que o Leão não abriu negociação para trazer o antigo ídolo rubro-negro, especulado no clube desde que deixou o Grêmio.



"Não vou encerrar algo que não começou. Isso tem que vir do departamento de futebol. Se entender que A, B ou C vale a pena, cabe a mim e ao departamento financeiro tentar trazer o jogador. Cabendo no bolso, a gente traz. Esse assunto já deu. Se até sexta-feira não me pediu, talvez não haja interesse. Não tem que ficar polemizando e jogar a torcida contra a diretoria. Esse assunto, por mim, está encerrado. Havendo interesse, vão me comunicar e a gente vai tentar contratar", afirmou.



"Não é Yuri e nem ninguém da sede que define os atletas que virão. O departamento de futebol é quem nos demanda. Demandando, a gente vê se cabe dentro do bolso. Cabendo dentro do bolso do clube, a gente dá o ok, e eu não recebi”, completou.

Recentemente, o técnico Enderson Moreira já havia arrefecido os ânimos da torcida sobre a possibilidade de trazer Diego para a reta final da Série B do Campeonato Brasileiro.



"É um ídolo, tenho um grande carinho por ele, acho um baita jogador, mas já fizemos movimentos no mercado. Então, precisamos pensar. Muitas vezes, as medidas que a gente toma não são populistas e não estou aqui para agradar ninguém. Estou aqui para fazer o melhor pelo Sport", frisou.



"Diego Souza é um baita jogador, um atleta com uma capacidade técnica absurda, multicampeão, Seleção Brasileira, é um cara fantástico. Isso não está em questionamento. A dúvida é: como nós vamos trazer o Diego pra cá? Ele vai ter as oportunidades que na cabeça dele, ele vai ter? No Grêmio ele teve poucas oportunidades esse ano e se repetir isso aqui? Será que ele vai ficar feliz? Então, tem uma série de fatores que estamos conversando. Porém, é uma decisão difícil. Uma negociação só é boa, se for boa para ambas as partes. Se ela for boa só para o Diego, não é boa para o Sport. E se for boa só para o Sport, não vai ser boa para o Diego. Então, vamos conversar mais e tomar essa decisão", concluiu.

