Sport Presidente do Sport elogia desempenho do time e diz ter aprendido lições com Série B do ano passado Yuri Romão garante diretoria próxima à comissão técnica por acesso à Série A

Antes do início da temporada, o Sport especificou bem quais seriam seus objetivos em 2024, através do comitê gestor de futebol: levantar ao menos duas taças, ir longe na Copa do Brasil e subir de divisão. Pois bem, até o momento, o time dirigido por Mariano Soso tem levado à risca o planejamento.

Além de já ter faturado o título do Campeonato Pernambucano, o Sport está na semifinal da Copa do Nordeste e classificado à terceira fase da Copa do Brasil. Campanha que está sendo celebrada pelo presidente do clube, Yuri Romão.

"No final do ano, para a comissão técnica, nós apostamos em um técnico pouco conhecido por aqui, mas que já era monitorado por nós há algum tempo. Além disso, na hora da reformulação do elenco, trouxemos atletas que pudessem se encaixar não só no modelo de jogo do treinador, mas que também jogassem da maneira que o nosso torcedor exige, propositivo, para frente", pontuou o mandatário.

Com a principal competição do ano batendo na porta, Romão lembra da campanha do ano passado, quando o Sport bateu na trave na briga pelo acesso. Na visão do dirigente, pode ter faltado um pouco mais de aproximação com a antiga comissão técnica. Este será o terceiro ano seguido do clube da Ilha do Retiro na Segundona do Brasileiro.

“Ficou a lição de que precisamos estar muito atentos ao dia a dia do elenco. Promover maior interação com a comissão técnica. Sempre que há necessidade de algum ajuste, a gente conversa com o nosso treinador. Ele é argentino, nunca trabalhou no Brasil e também não conhece a cultura do futebol no Nordeste. Por isso, estamos muito próximos do trabalho todo o tempo”, salientou Yuri.

Para finalizar, o presidente rubro-negro mostra estar satisfeito com o grupo à disposição de Mariano Soso. Porém, não descarta que novas peças possam chegar para a disputa da Segunda Divisão. Os atletas observados pelo clube são aqueles que estão livres no mercado, além dos que disputaram estaduais e têm contratos chegando ao fim até o dia 19 de abril - data limite para contratação de novas peças neste primeiro semestre.

"A gente costuma dizer que o elenco nunca está fechado. Agora em abril, tem a janela de atletas que disputaram os campeonatos estaduais e, no meio do ano, tem outra janela para contratar. A ideia é encorpar o elenco, embora esteja satisfeito com o desempenho que vem sendo mostrado”, relatou.

Depois da classificação sobre o Ceará na Copa do Nordeste, o Sport só volta a entrar em campo no fim da próxima semana, exatamente pela Série B. O Leão encara o Amazonas, fora de casa, no dia 20 de abril, às 17h.

