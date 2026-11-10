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Sport Presidente do Sport formaliza apoio à antecipação das eleições Matheus Souto Maior defende, no entanto, que grupos inscritos até sexta-feira (13) sejam a favor que o pleito aconteça antes de 12 de dezembro

Em ofício enviado ao Conselho Deliberativo e à Comissão Eleitoral, nesta terça-feira (10), o atual presidente do Sport, Matheus Souto Maior, formalizou apoio à antecipação da eleição do clube, até o momento agendada para o dia 12 de dezembro.

Na última segunda-feira (9), a chapa Pelo Sport Todos, encabeçada por Paulo Bivar, e que tem Severino Otávio, o Branquinho, como candidato à presidência do Conselho Deliberativo, pediu que o pleito fosse antecipado.

Como justificativa, o grupo cita a eliminação do clube de forma antecipada na Série B, o encerramento de contrato de atletas no fim de novembro e, ainda, a implantação do novo modelo de gestão a partir do próximo ano.

Fora da disputa, Matheus Souto Maior lembra que nenhuma chapa ainda foi inscrita oficialmente no processo eleitoral, cujo prazo se encerra na sexta-feira (13). Luciano Bivar será o candidato do grupo da situação.

O atual mandatário defende que a eleição seja antecipada, desde que todos os grupos regularmente inscritos manifestem o mesmo desejo. Assim, o Executivo "viabilizará reunião com os representantes das chapas inscritas, um representante do Conselho Deliberativo e a Comissão Eleitoral, para definir as novas datas a serem submetidas a este Conselho".

Eleição no Sport

Este será o primeiro bate-chapa, no Sport, seguindo as regras do novo estatuto, modificado em 2024. A partir do ano que vem, um novo modelo de administração será implementado no clube.

No lugar do atual presidente do Executivo, entrará um Conselho de Administração composto por cinco membros: um presidente, um vice e três conselheiros. O tempo de mandato será de três anos. Também serão escolhidos o presidente e o vice do Conselho Deliberativo.

Podem votar nas eleições do Sport, os sócios maiores de 18 anos, adimplentes e que fazem parte do quadro social do clube desde 12 de dezembro de 2024.

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