A- A+

Sport Presidente do Sport nega pré-contrato com Cariús, mas afirma estar "atento à situação" Clube rubro-negro tem demonstrado apoio ao lateral-esquerdo

Após o lateral-esquerdo Igor Cariús conseguir reverter metade da punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, por envolvimento em manipulação de jogos, em multa, a torcida do Sport passou a criar expectativas para um possível retorno do jogador ao clube. Nesta quinta-feira (11), inclusive, a informação que o atleta já teria um pré-contrato com o Leão foi divulgada pelo IG Esporte. No entanto, negada pelo presidente leonino, Yuri Romão.

Procurado pela Folha de Pernambuco, o mandatário rubro-negro afirmou que o Sport está atento ao caso e não negou apoio ao jogador. Porém, lembrou que a procuradoria do STJD ainda pode recorrer da decisão favorável ao lateral-esquerdo.

"Nós estamos atentos à situação, pois sempre demonstramos apoio ao jogador. Muita coisa pode acontecer, mas não há qualquer pré-contrato assinado. Essa decisão a favor dele cabe recurso, muitas águas ainda vão rolar", contou o dirigente.

O interesse do Sport em contar com Cariús não é novidade. No mês passado, Yuri Romão declarou, em participação ao Cast FC, que o jogador poderia retornar ao Leão em caso de pena reduzida. "Se por um acaso nos próximos meses ele tiver uma redução de pena, é um bom atleta para retornar ao elenco. O Sport teria sim interesse no retorno dele", disse na oportunidade.

Em setembro do ano passado, o STJD havia reduzido a suspensão de Cariús de 540 dias para 360 dias. Agora, o jogador e seus representantes jurídicos reverteram a metade final da punição - 180 dias - em pagamento de multa. Assim, o jogador de 30 anos ficaria livre para jogar no fim de janeiro.

A última vez que o lateral entrou em campo foi no dia 28 de julho de 2023, no confronto entre o clube pernambucano e o CRB, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Mesmo com a punição, o jogador seguiu trabalhando no clube, e só teve sua saída anunciada em novembro, após o término da Segundona.

Veja também

Futebol Sancho retorna ao Dortmund cedido por empréstimo pelo United