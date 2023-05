A- A+

Sport Presidente do Sport nega reunião sobre utilização de Cariús contra o São Paulo: "nem concentrou" Jogador foi suspenso por 30 dias, após determinação do STJD

O Sport volta a entrar em campo na noite desta quarta-feira (17). Às 20h, recebe o São Paulo, pelo duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, na Ilha do Retiro. No início do dia, surgiu a informação que o clube teria uma reunião extraordinária para tratar da utilização ou não de Igor Cariús, suspenso preventivamente pelo STJD. Possibilidade negada pelo presidente rubro-negro, Yuri Romão, à Folha de Pernambuco.

"Não sei de onde tiraram isso. Acho até uma irresponsabilidade tremenda. Nunca passou nas nossas cabeças fazer uma reunião para falar se Cariús joga ou não. Não fomos notificados, mas já é de conhecimento público a suspensão do jogador. Inclusive, ele nem concentrou para o jogo", declarou Romão.

O jogador rubro-negro ficará fora de combate por 30 dias, após o presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, Otávio Noronha, determinar a suspensão de oito atletas envolvidos na Operação Penalidade Máxima, do Ministério Público de Goiás (MP-GO). A decisão aconteceu na última terça-feira (16), um dia depois do pedido feito pela Procuradoria-Geral do STJD.

Além de Cariús, outros sete atletas estão na lista. São eles, Eduardo Bauermann, do Santos, Moraes, ex-Juventude e atualmente no Aparecidense-GO, Gabriel Tota, também ex-Juventude e agora no Ypiranga-RS, Paulo Miranda, ex-Juventude e que ainda tem contrato com o Náutico, Matheus Phillipe Coutinho Gomes, do Ipatinga e ex-Sergipe, Fernando Neto, do São Bernardo e ex-Operário, além de Kevin Lomonaco, do Bragantino.

Em caso de condenação, as penas para os jogadores são de multa de até R$ 100 mil e suspensão por até 720 dias. No entanto, em caso de reincidência, eles podem ser banidos de forma definitiva do futebol.

Veja também

FUTEBOL INTERNACIONAL Atacante inglês Ivan Toney é suspenso por 8 meses por violar regras de apostas