A- A+

Sport Presidente do Sport planeja reunião com comissão técnica para iniciar busca por reforços De acordo com Yuri Romão, clube já monitora jogadores através do departamento de análise

Daqui a pouco mais de duas semanas, abre a segunda janela de transferências da temporada no futebol brasileiro. Do dia 03 de julho até 02 de agosto, os clubes irão se movimentar no mercado, no intuito de reforçar seus elencos. No caso do Sport, a diretoria rubro-negra garante estar fazendo o mapeamento para a chegada de novos jogadores na Ilha do Retiro. Ao menos é o que contou o presidente Yuri Romão à Folha de Pernambuco.

Segundo o mandatário, uma reunião entre a cúpula de futebol e a comissão técnica aconteceria no meio da semana, com o objetivo de saber onde o elenco pode ser melhorado. A conversa acontecerá nos próximos dias. “Iríamos conversar nessa quarta com o pessoal do departamento de mercado, diretoria, comissão técnica, mas por conta da chuva precisei adiar. Preciso saber se existem e quais são as demandas, de quais posições”, falou.

Ainda de acordo com Romão, o clube já tem um banco de dados com os nomes de alguns jogadores, que têm sido monitorados pelo departamento de análise de mercado do clube.

“É importante frisar que temos um departamento de mercado que já monitora vários atletas, de várias posições. Temos um banco de dados e, hoje, se Enderson e o auxiliar Luiz Fernando desejarem reforços em alguma posição, temos condições de dizer os nomes que estão sendo monitorados e que cabem dentro do orçamento”, enfatizou.

Apesar do time viver grande fase na temporada, a tendência é que o Sport faça apenas contratações pontuais durante a janela do segundo semestre. Um meia ofensivo e um atacante que atue pela esquerda estão entre as principais prioridades. O intuito é achar um armador para fazer sombra a Jorginho. Já na ponta, com a difícil permanência de Luciano Juba, a tendência é contratar um substituto para o prata da casa.

Veja também

Blog Que Golaço Uma despedida e vários agradecimentos