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Futebol Presidente do Sport prevê venda de Zé Lucas no meio do ano Matheus Souto Maior indicou que atleta continua recebendo sondagens e negociação deve esquentar após a abertura da janela de transferências da Europa

Principal ativo das categorias de base do Sport, o volante Zé Lucas, de 18 anos, pode ser vendido na próxima janela de transferências do futebol europeu, que será aberta em julho. A informação foi divulgada pelo presidente do Leão, Matheus Souto Maior, em entrevista ao podcast VibraCast.





Interesse

“Zé Lucas é um atleta extremamente valorizado, titular da Seleção sub-20. Saiu do sub-17, entrou como titular do sub-20 e fez agora dois bons jogos. É titular no Sport também, vem jogando super bem, ocupando seu espaço, então é natural que existam especulações em alguns momentos”, afirmou.

“Nós tivemos, sim, duas propostas para o Zé Lucas, mas infelizmente não conseguimos chegar numa engenharia financeira que fosse interessante para o Sport, para ele, e para os agentes. Foi uma proposta do Brasil e outra de fora. Mas já estão acontecendo novas sondagens, e a expectativa é que agora, nessa janela do meio do ano na Europa, ele de fato seja negociado”, completou.

No início deste ano, o presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro Carvalho, viajou à Inglaterra, ao lado do ex-presidente do Sport, Luciano Bivar, para auxiliar no processo de captação de possíveis clubes interessados em negociar com o Leão a contratação de Zé Lucas.

Em fevereiro, o Botafogo chegou a demonstrar interesse no prata da casa do Sport, mas a negociação não avançou. O Porto, de Portugal, foi além e fez uma proposta de 8 milhões de euros (aproximadamente R$ 47 milhões) para levar Zé Lucas, mas o Leão recusou. A multa rescisória para tirá-lo do clube é de 50 milhões de euros para clubes estrangeiros. Para equipes do Brasil, o valor está na casa dos R$ 100 milhões.

Neste ano, Zé Lucas disputou 10 jogos pelo Sport e outros dois amistosos pela seleção sub-20. O jogador tem vínculo com os rubro-negros até abril de 2028 e deve ficar, no mínimo, até parte da Série B do Campeonato Brasileiro.

Reforços

A venda de Zé Lucas pode ajudar o Sport a reforçar o elenco para a sequência da temporada 2026. O Leão já está observando o mercado para buscar mais peças de olho na próxima abertura da janela de transferências do futebol brasileiro, no dia 20 de julho.

“Ainda estamos na fase do ‘rascunho’, vendo as posições que vamos precisar mais, o que enxergamos no mercado. Vamos discutir a equação financeira, ver o que temos possibilidade, até onde podemos ir. Acredito que teremos bons reforços na janela. Pouco, mas importantes”, frisou o presidente. Atualmente, a folha de pagamento do futebol do Sport gira em torno de R$ 2,5 milhões.

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