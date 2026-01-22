A- A+

Futebol Presidente do Sport recebe visita de Branquinho na Ilha do Retiro Ex-mandatário rubro-negro e candidato na eleição vencida por Matheus Souto Maior disse estar "disposto a contribuir com o que eu puder com a gestão"

O presidente do Sport, Matheus Souto Maior, recebeu nesta quinta-feira (22) a visita do ex-mandatário rubro-negro, Branquinho, que foi candidato à presidência do Leão no final de 2025, no pleito vencido pelo atual chefe do Executivo. Também marcou presença o ex-dirigente Antônio Júnior, além de Lucas Oliveira.

No encontro, também estiveram presentes membros da atual gestão como o vice-presidente, Kadico Pereira, e o vice-presidente de relações institucionais, Bruno Reis.

“Nosso maior objetivo aqui é unir o Sport e realizar melhorias tanto na gestão do clube, quanto nas questões relacionadas ao futebol, bem como em toda questão estrutural da Ilha do Retiro e do CT. Toda a participação é bem-vinda, principalmente de pessoas como Branquinho e Antônio Júnior, que têm um longo histórico de contribuições para o Sport Club do Recife, bem como Lucas Oliveira, que também pode nos ajudar bastante”, afirmou o presidente.

Branquinho considerou a reunião produtiva e se colocou à disposição para ajudar a atual gestão do Sport. “O encontro foi muito bom, muito proveitoso, foram vários temas apresentados e conversados sobre o futuro do Sport e eu deixei claro que estou disposto a contribuir com o que eu puder com a gestão, com o intuito de fazer um Sport cada vez mais forte”, disse.

Veja também