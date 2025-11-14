A- A+

Sport Yuri Romão anuncia saída da presidência do Sport em dezembro; novas eleições serão convocadas Mandatário também disse que ninguém do Departamento de Futebol está garantido no clube para o ano que vem

Dinte do mau momento do clube e das críticas recebidas pela torcida, o presidente do Sport, Yuri Romão, abriu a entrevista coletiva desta sexta-feira (14), na Ilha do Retiro, informando que segue no cargo do clube rubro-negro até o fim de dezembro deste ano. O mandato do dirigente vai até o término de 2026. Uma eleição será realizada para a escolha do substituto do atual mandatário.

"Hoje, cedo, a gente fez mais uma reunião com outras lideranças [do Sport]. Nesta última reunião, a gente decidiu que o presidente Yuri Romão fica até 31 de dezembro. Ao final deste período, a gente chama a auditoria, que já é normal, até por conta da Lei Pelé, e ao final nós convocamos uma eleição para que se escolha um novo dirigente para tomar conta do nosso glorioso Sport Club do Recife. Provavelmente deve ser um mandato 'tampão', e ao final de 2026, se faz a eleição para o triênio", explicou o mandatário.

Romão ainda explicou que um dos motivos de permanecer no Leão até o final do ano é por causa do "senso de responsabilidade" que ele tem com o Sport. O presidente rubro-negro também garantiu

"Um dos motivos de eu querer ficar até o final do ano, é justamente o senso de responsabilidade e compromisso que tenho com essa instituição. Poderia muito bem largar aqui e dizer: 'Toma que o filho é teu', mas isso eu nao faço. Fui talhado na vida dessa forma. Tenho responsabilidade com o Sport e seguirei tendo. Em relação às receitas, temos como garantir receitas para finalizar o ano, se não com 100% das contas pagas, muito próximo disso. Inclusive dessas rescisões que precisamos fazer ao longo do ano", disse.

O mandatário também detalhou que realizará outras reuniões para tratar saídas e permanências no Departamento de Futebol.

"Em relação ao Departamento de Futebol, diante do que foi este ano trágico - a grande verdade é essa. Se faz necessário uma análise muito profunda, e aí a gente vê quem fica e quem sai. Eu tenho o compromisso, neste fim de semana, de fazer essa análise. De cima para baixo, não tem ninguém garantido", disse.

Veja também