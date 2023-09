A- A+

Luto Presidente do Tigres FC, da Colômbia, é assassinado a tiros após derrota para o Atlético de Cali Edgar Páez estava no carro com a filha voltando para casa no último sábado (23); a polícia investiga o carro

Edgar Páez, presidente do Tigres FC, foi assassinado a tiros após a derrota da equipe por 3 a 2 para o Atlético de Cali, no último sábado (23). O confronto era válido pela segunda divisão da Colômbia.

Páez tinha 63 anos e estava no carro com a filha em direção à sua residência. Dois homens o seguiram numa moto e efetuaram os disparos.

De acordo com o jornal "El Tiempo", o dirigente foi atingido no tórax, no pescoço e no crânio, acabando por não resistir enquanto a filha escapou sem ferimentos. A polícia investiga o caso.

O Tigres FC publicou uma nota lamentando a morte de Edgar.

“É com profunda tristeza que informamos do assassinato do presidente da nossa instituição, o doutor Edgar Páez Cortés. Este lamentável episódio ocorreu quando este regressava a casa depois do jogo disputado contra o Atlético FC. A família do Tigres e a comunidade esportiva estão devastados com o que aconteceu. Edgar Páez Cortéz era um apaixonado pelo futebol e um líder exemplar”, diz o comunicado.

