A- A+

Saúde Presidente do Vasco é internado com celulite facial: entenda a infecção Problema exige atendimento rápido pois pode se agravar; conheça os sintomas

O presidente do Vasco, Pedrinho, foi internado nesta terça-feira com um quadro de celulite facial.

Por esse motivo, ele não vai estar no Maracanã para acompanhar o jogo contra o Boca Juniors, válido pelo duelo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana.

A celulite facial é um tipo de infecção bacteriana que afeta o rosto. As principais causas da infecção variam.

Ela pode se desenvolver a partir de uma cárie não tratada, feridas abertas na região do rosto, acnes e outros traumas causados no local — como espremer uma espinha — que podem ser a porta de entrada para bactérias.

Segundo Alexandre Maurity, especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, em entrevista à Fiocruz, o atendimento para tratamento precisa ser imediato pois a condição pode se agravar no período de 48 horas após o aparecimento do primeiro sintoma.

Por sua proximidade com o sistema nervoso central, a infecção no rosto oferece riscos mais elevados, podendo evoluir para quadros como meningite, se não tratada a tempo.

Quais são os sintomas?

Os principais sintomas associados à condição são:

Inchaço no rosto;

Vermelhidão;

Febre;

Dor intensa.

Em casos mais graves, pode surgir uma certa dificuldade para falar e respirar. Além disso, o coração e cérebro podem ser comprometidos.

Pessoas com a pele fragilizada, doenças dermatológicas como disidrose ou psoríase, e pacientes com baixa imunidade têm maior risco de desenvolver o quadro infeccioso.

A prevenção envolve cuidados básicos com a pele, como evitar espremer espinhas ou arranhar machucados, higienizar bem lesões e manter a pele hidratada para preservar sua função de barreira.

O tratamento depende da gravidade do caso. Em situações leves, pode ser feito em casa com antibióticos orais.

Já nos quadros mais sérios, como o de Pedrinho, a internação hospitalar é necessária, com administração intravenosa dos medicamentos. O médico também pode indicar analgésicos e antitérmicos para aliviar os sintomas.

Normalmente os sinais melhoram em até 10 dias após o início do tratamento com antibióticos. Durante esse período, recomenda-se repouso.

Outros casos

No ano passado, a influenciadora Bruna Biancardi, mulher do jogador Neymar, compareceu a um jogo da NFL em São Paulo usando uma máscara facial e, nas suas redes sociais, explicou que desenvolveu uma celulite facial.

"Tudo começou com uma simples espinha que eu quis espremer", ela contou. "E infeccionou inchou muito e virou uma "celulite facial" — esse é o nome. Hoje é o segundo dia, as fotos estão horríveis, desculpa kkk mas é pra avisar pra vocês NUNCA MAIS ESPREMEREM UMA ESPINHA."

Meses antes, a jornalista Adriana Perroni, da TV Record, chegou a ser internada após o diagnóstico.

No começo de 2023, o ator Rafael Cardoso também foi internado por conta de uma celulite infecciosa. O ator tomou antibióticos e precisou ficar uns dias internado no hospital.

A assessoria do ator explicou na época que ele estava com uma foliculite (inflamação dos folículos pilosos, estrutura onde os pelos nascem e crescem) entre o rosto e o pescoço que acabou se agravando e evoluiu para uma celulite, uma infecção que se espalha na pele.

Veja também