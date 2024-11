A- A+

FRAUDE Presidente da Federação Sul-africana de Futebol é preso por fraude Danny Jordaan foi preso por 'denúncias de fraude e roubo no valor de 1,3 milhão de rands (R$ 415,4 mil)'

O presidente da Federação Sul-Africana de Futebol (Safa) e ex-presidente do comitê organizador da Copa do Mundo de 2010, Danny Jordaan, foi detido por fraude, anunciou nesta quarta-feira (13) a polícia do país.

Eleito pela terceira vez à frente da Safa em 2013, Jordaan foi preso por “denúncias de fraude e roubo no valor de 1,3 milhão de rands (R$ 415,4 mil)”, indicou o comunicado da polícia.

Jordaan, de 73 anos, é acusado de contratar uma empresa de segurança privada para sua própria proteção e uma empresa de relações públicas sem a autorização do conselho de administração da federação.

O dirigente teria contratado os serviços desta empresa após acusações de agressão sexual feitas em 2017 por uma cantora sul-africana e ex-deputada, negadas por Jordaan, referentes a um suposto incidente ocorrido cerca de 25 anos antes.

Também foram presos nesta quarta-feira o diretor financeiro da Safa, Gronie Hluyo, e o empresário Trevor Neethling, diretor de uma empresa envolvida, que negaram as acusações.

Os três acusados foram liberados após o pagamento de fiança.

