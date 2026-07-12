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Copa do Mundo Presidente da Fifa afirma que vai analisar novo aumento de seleções na Copa do Mundo Gianni Infantino considera um aumento de 48 para 64 seleções

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, voltou a falar sobre a possibilidade de aumentar o número de seleções na Copa do Mundo, expandindo para 64 participantes.

De acordo com o mandatário, o tema deve ser debatido após o mundial de 2026 nos próximos comitês da entidade

"Algumas pessoas já sugerem ampliar o torneio para 64 seleções. Certamente esse assunto será analisado após essa Copa e será discutido pelos órgãos dirigentes da Fifa", explicou Infantino em entrevista ao site Blue News, da Suíça.

O dirigente justificou que a decisão pode democratizar a competição e incentivar o esporte em países de menor relevância na modalidade.

Vale lembrar que para a edição atual, o número saltou de 32 para 48 países e aumentou significativamente o número de partidas e, consequentemente, de gols no torneio.

"Ao organizar uma Copa, é importante organizá-la para o mundo inteiro e não apenas para a Europa e América do Sul. Toda nação deveria poder sonhar em participar. Você pode ver que a qualidade das equipes é extremamente alta e está cada vez mais alta em todo o mundo. Se você não der chance de países menores participarem, eles perderão o incentivo para continuar melhorando".

A próxima edição, em 2030, foi confirmada para seis países. Argentina, Paraguai e Uruguai vão receber uma partida cada na América do Sul, em homenagem ao centenário do mundial.

Espanha e Portugal, na Europa, e Marrocos, na África, vão ficar com a maior parte do torneio.

O aumento dos participantes beneficiará diretamente a América do Sul, contemplando quase todos os países do continente.

Dos dez participantes, apenas quatro nações ficaram ausentes da atual Copa do Mundo: Chile, Peru e Venezuela não alcançaram a pontuação necessária, enquanto a Bolívia perdeu na repescagem para o Iraque.

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