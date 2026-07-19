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Copa do Mundo Presidente Milei agradece seleção argentina pela atuação na Copa e anuncia feriado nacional Por superstição, Javier Milei, decidiu não viajar aos Estados Unidos para acompanhar a final da Copa do Mundo

Javier Milei, presidente da Argentina, utilizou as redes sociais para elogiar a seleção, apesar da derrota na final da Copa do Mundo 2026, neste domingo, para a Espanha, por 1 a 0, no Estados Unidos.



"Muito obrigado, jogadores! Deram tudo de si até o fim. Argentina, sempre no topo", escreveu o político. "Festa Mundia. Diante das preocupações com as comemorações da conquista da seleção argentina, informo ao público que, dependendo da decisão dos jogadores e da comissão técnica sobre o dia da comemoração, será declarado feriado nacional."

FESTEJO MUNDIAL

Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los Jugadores y el Cuerpo Técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declararado feriado nacional. — Javier Milei (@JMilei) July 20, 2026

Resta saber, então, se o feriado será declarado na segunda ou na terça-feira, já que a equipe retorna à Argentina nesta segunda-feira e muitos jogadores vão viajar de férias.



A Associação de Futebol Argentino (AFA) já havia suspendido as atividades pelo mesmo motivo durante esses dias, incluindo a Supercopa Argentina entre Estudiantes e Independiente Rivadavia.





"As lições que este grupo aprendeu são enormes", disse Milei após o vice-campeonato à Rádio Mitre. "Este deve ser um momento muito difícil para os jogadores e a comissão técnica, mas quando a empolgação inicial passar, eles perceberão a magnitude do que conquistaram."



Por superstição, Javier Milei, decidiu não viajar aos Estados Unidos para acompanhar a final da Copa do Mundo.



O mandatário assistiu à partida na residência oficial de Olivos, em Buenos Aires, repetindo o ritual que, segundo ele, deu sorte à seleção argentina ao longo do torneio.

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