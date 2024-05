A- A+

Série C Presidente do Náutico comenta sobre decisão de não paralisar a Série C: "pode ser revista" A maioria dos clubes da terceira divisão decidiram por apenas suspender os jogos que envolvem os gaúchos, ao contrário da Série A que teve duas rodadas adiadas por completo

Assim como a primeira divisão, a Série C do Campeonato Brasileiro também conta com três clubes gaúchos na disputa. Porém, a terceira divisão não teve rodadas completas paralisadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) de modo que apenas as partidas que envolvem Ypiranga, Caxias e São José foram suspensas até o dia 27 de maio.

O Náutico já teve um dos jogos adiados por conta dessa situação. A partida contra o Ypiranga-RS, que estava prevista para o dia 4 de maio, ainda não tem nova data para ser disputada.

Caso a CBF e os clubes da Série C decidam por aumentar esse prazo durante a semana, o Timbu seria impactado de forma direta. Depois do duelo contra o Remo neste sábado (25), as duas próximas rodadas são contra São José, no dia 3 de junho, e Caxias, no dia 8. O Náutico ficaria mais de 15 dias sem atuar.

Na entrevista coletiva de anúncio do novo patrocinador máster, na última segunda-feira (20), o presidente alvirrubro Bruno Becker analisou que a decisão de não paralisar o campeonato por completo pode ser revista.

"Uma decisão sobre esse tema é preciso observar se a situação do Rio Grande do Sul está evoluindo ou não no dia a dia. Os clubes da Série C conversam e a maioria optou, no momento da decisão, em não paralisar por completo o campeonato. Essa decisão se mantém. A depender das condições das equipes do Rio Grande do Sul, pode ser revista a decisão com muita tranquilidade e naturalidade. Tem questões desportivas e financeiras envolvidas, mas claro que não podemos perder a questão da solidariedade não só com só clubes mas com o povo gaúcho. De modo que a decisão tomada pode ser modificada a depender das circunstâncias", ponderou o mandatário alvirrubro.

No dia 14, Caxias, São José e Ypiranga emitiram uma nota conjunta solicitando a paralisação completa das Série C nas rodadas 5 e 6. Esse pedido não foi acatado e a 6ª rodada acontece neste final de semana. Os três representantes do Rio Grande do Sul fizeram apenas duas partidas na terceira divisão.

Ingressos solidários

O Náutico divulgou que terá um desconto especial aos torcedores que comprarem os ingressos de forma presencial para o confronto contra o Remo, a partir desta terça-feira (21) com as vendas iniciadas às 9h.

Quem levar 2kg de alimento não perecível, vai ganhar 50% de desconto no ingresso de qualquer setor. Vale destacar que esse desconto não se aplica no aluguel de cadeira. Esses alimentos serão doados para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

