Santa Cruz Presidente do Santa anuncia pagamento de mais uma parcela dos salários atrasados dos funcionários Bruno Rodrigues, mandatário tricolor, busca quitar todas as dívidas até o final de 2023

O Santa Cruz vai quitar, nesta sexta-feira (22), mais uma parcela dos salários atrasados dos funcionários do clube. O anúncio foi feito pelo presidente Bruno Rodrigues, em contato com a Folha de Pernambuco, e o pagamento faz referência ao mês de julho.

"Vamos pagar uma parte hoje porque está perto da véspera de natal e para mostrar mais uma vez o que estamos fazendo", disse o presidente coral que segue com o objetivo de quitar as dívidas até o final de 2023.

Em participação na live da TV Coral no meio dessa semana, Bruno afirmou que recebeu o clube com cinco meses de salários atrasados, além do 13°. No dia 1° de dezembro, o Santa Cruz já tinha anunciado o pagamento da folha do mês de junho para os funcionários CLT e uma parcela do 13° salário.

Melhoria no gramado

Através das redes sociais, o Santa Cruz informou que os ajustes no gramado do Arruda chegaram na reta final da preparação. O tratamento já passou pela fase de revisão no sistema de irrigação e de drenagem, erradicação de invasoras e ervas daninhas.

Agora, o Santa Cruz iniciou a etapa de corte radical e nivelamento do gramado do Arruda. "Até o dia 10 de janeiro [estreia no Pernambucano contra o Maguary no Arruda], o gramado vai estar em plenas condições, totalmente reformado. Vamos começar também as questões estruturais como a pintura da arquibancada e fachada", disse Bruno Rodrigues.

Passada a etapa de revisão no sistema de irrigação e de drenagem, erradicação de invasoras e ervas daninhas, começou a etapa de corte radical e nivelamento do gramado do mundão do Arruda. Chega logo, dia 10! Ah, foi feita a revisão no sistema de drenagem e irrigação também. ️ pic.twitter.com/Sncq91Y7jS — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) December 22, 2023

