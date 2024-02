A- A+

Situação Cariús Presidente do STJD nega conversão de pena e impede retorno imediato de Cariús ao Sport A defesa do lateral-esquerdo está analisando a decisão de José Perdiz e estuda recorrer

Próximo de retornar ao Sport, o lateral-esquerdo Igor Cariús teve uma nova derrota no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O presidente do tribunal José Perdiz anunciou no Pleno desta quinta-feira (1) que não vai realizar as conversões de penas dos atletas punidos por manipulação no futebol. Além do ex-jogador rubro-negro, o atacante Alef Manga será afetado.

O presidente José Perdiz estava ausente do tribunal atuando como interventor da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Nesse período o STJD estava com o vice Felipe Bevilacqua como presidente em exercício.

Foi no comando de Felipe Bevilacqua que as defesas de Cariús e Alef Manga conseguiram a reversão da metade final da pena em pagamento de multa. No caso do ex-jogador do Sport, o valor foi de R$ 60 mil reais.

"O Pleno fez uma sessão administrativa agora pela manhã antes de começarmos e decidiu que não haverão conversões de pena das questões relativas à manipulação de resultados. O Pleno se reuniu, nós discutimos as questões de internacionalização das penas, discutimos as questões de eventuais descumprimentos do não pagamento de multas em até 10 dias úteis após a decisão do Pleno, do julgamento e essa questão toda levou o Pleno a decidir administrativamente no sentido de que não haverão conversões nesse período aqui em relação aos atletas condenados por manipulação - disse José Perdiz- presidente do STJD.

Em contato com a reportagem da Folha de Pernambuco, um dos representantes de Cariús informou que a defesa do atleta ainda vai analisar essa nova decisão do STJD e estuda a possibilidade de recorrer. O jogador já tinha iniciado o pagamento da multa.

Caríus vivia a expectativa de retornar ao Sport ainda no Campeonato Pernambucano. Ele cumpriu a metade da pena no dia 27 janeiro e aguardava um ofício do tribunal para ser regulizado e atuar pelo Leão.

Em caso do lateral-esquerdo não conseguir uma nova conversão da fase final da punição, ele só estará apto a retornar aos gramados a partir do dia 25 de julho- data em que completa os 180 dias restantes.

Entenda a situação de Cariús

Igor Cariús se tornou réu do Ministério Público de Goiás (MP-GO) na Operação Penalidade Máxima II.

De acordo com a denúncia, o jogador havia recebido R$ 30 mil antes de encarar o Atlético-MG, pela Série A de 2022, quando defendia o Cuiabá.

A quantia destinada ao jogador era para que ele pudesse ser punido com o cartão amarelo. Como consequência, o lateral-esquerdo terá que responder pelos Artigos 198 e 199 da nova Lei Geral do Esporte.

