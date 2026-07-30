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BRASILEIRÃO Presidente do Vitória critica arbitragem contra o Palmeiras: "É difícil fazer futebol no Nordeste" Equipe baiana foi goleada pelo Palmeiras, em pleno Barradão, nessa quarta-feira (29)

O Vitória viveu uma noite de indignação no Barradão após a goleada por 4 a 0 sofrida diante do Palmeiras, nessa quarta-feira (29), em partida válida pelo Campeonato Brasileiro.

O presidente do clube baiano, Fábio Mota, fez duras críticas às decisões da arbitragem em campo, apontando a não expulsão do meia alviverde Maurício após uma cotovelada no zagueiro Cacá como o divisor de águas do confronto.

No momento do lance polêmico, o placar ainda apontava 0 a 0. O meia palmeirense recebeu apenas um cartão amarelo pela dividida, gerando revolta no dirigente e no elenco rubro-negro.

“Ainda bem que o Brasil viu o jogo. O Cacá levou cinco pontos no queixo. E não foi por acaso. [...] O que foi relatado pelos jogadores foi que o árbitro disse que não foi intencional. Intencional ou não, cinco pontos foram no queixo [de Cacá]”, analisou.

Confira o lance

Antes de Cacá ser expulso, o Vitória pediu a expulsão de Maurício por uma cotovelada no zagueiro. O jogador do Palmeiras recebeu cartão amarelo.



PC Oliveira, comentarista de arbitragem da Globo, afirmou que era lance para vermelho.



Opiniões?



@tvglobo | @geglobo… — Planeta do Futebol (@futebol_info) July 30, 2026

A sequência do confronto acabou sendo trágica para os donos da casa. Pouco depois de ser atingido, Cacá acabou expulso após revisão do VAR por falta em Arias.

Para completar o cenário desfavorável, nove minutos após a expulsão, o próprio Maurício abriu o caminho para a goleada paulista.

“Isso [a não expulsão] desequilibrou a partida completamente. O Vitória era melhor [na partida], tinha 70% de posse de bola, estava fazendo um grande jogo. Houve o desequilíbrio a partir do momento que não teve a expulsão pela agressão feita ao jogador Cacá” afirmou.

Além de Cacá, o Rubro-negro também perdeu Luan Cândido por expulsão, após o atleta fazer um gesto interpretado pela arbitragem como acusação de roubo.



Em seu pronunciamento, o presidente rubro-negro fez questão de citar as dificuldades enfrentadas por equipes nordestinas que vão além do campo, comentando episódios anteriores envolvendo o clube.



“Passamos por isso ano passado com o Flamengo, situação idêntica. Estamos acostumados. Não quero me vitimizar, mas é difícil fazer futebol no Nordeste. Você já tem um investimento menor, viaja mais e tem que passar por esse tipo de coisa. Então, é lamentável”, concluiu.

Como forma de protesto, Mota anunciou que técnico Jair Ventura não cederia entrevista coletiva e confirmou que o Leão formalizará uma representação contra a equipe de arbitragem junto à CBF.

A indignação baiana também tomou conta das redes sociais. Durante o jogo, o perfil oficial do clube no X, antigo Twitter, publicou no momento do primeiro gol paulista: “Gol de quem deveria ter sido expulso. Parabéns aos envolvidos”.



Gol de quem deveria ter sido expulso. Parabéns aos envolvidos. — EC Vitória (@ECVitoria) July 30, 2026



Ao apito final, a conta reiterou o tom crítico: “Vitória é muito prejudicado pela arbitragem e sai derrotado do Barradão”.

Fim de jogo.



Vitória é muito prejudicado pela arbitragem e sai derrotado do Barradão.



Nosso próximo adversário é o Athletico Paranaense pela Copa do Brasil, na segunda-feira, às 21h, fora de casa.



Victor Ferreira | EC Vitória#PegaLeão #ForçaEnergiaAxé #Brasileirão2026… pic.twitter.com/w2TKiHgE61 — EC Vitória (@ECVitoria) July 30, 2026

Após o revés pelo Brasileirão, o Vitória vira a chave e se prepara para o próximo compromisso. O Leão volta a campo nesta segunda-feira (3), às 21h, quando enfrenta o Athletico-PR pela Copa do Brasil.

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