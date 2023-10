Presidentes de Sport e Chapecoense divergem sobre realização de partida nesta sexta-feira (20)

A- A+

A realização da partida entre Sport e Chapecoense, às 21h30 desta sexta-feira (20), na Ilha do Retiro, pela 33ª rodada da Série B, segue sem uma definição. O clube catarinense alegou o mau tempo em Chapecó, além do fato do aeroporto local ter fechado, ao não ter conseguido embarcar para a capital pernambucana nesta quinta-feira (19).

Do lado do Sport, o presidente Yuri Romão detalhou à Folha de Pernambuco que o clube entrou em contato com a diretoria de competições da entidade que comanda o futebol nacional para reafirmar o desejo que a partida ocorra nesta sexta.

“Nós, através de Augusto (Carreras), entramos em contato com Júlio Avelar, diretor de competições da CBF. Nós entendemos que se o aeroporto foi liberado e uma solução foi encontrada para eles chegarem ao Recife hoje à noite, tem que ter jogo. Não vejo motivo algum para o adiamento da partida. Temos todo um custo com o jogo. Além disso, adiar uma partida agora envolve muitos clubes”, enfatizou Romão.

No início da noite, o presidente da Chapecoense, Nei Maidana, reafirmou as dificuldades para sair de Santa Catarina. Desde que deixaram o aeroporto durante a tarde, a delegação do Verdão do Oeste está alojada na Arena Condá tentando encontrar uma solução para cumprir com o calendário. Contudo, por conta do clima em Chapecó, o presidente se diz pessimista para chegar ao Recife nesta quinta. O dirigente, inclusive, enviou uma imagem do tempo na cidade (confira abaixo).

Neblina tomou conta de Chapecó no fim da tarde desta quinta-feira (19). Foto: Nei Maidana/Chapecoense

“Estamos esperando pela CBF. Nada de logística nos foi passado de forma oficial. Dificilmente vamos conseguir chegar no Recife antes da madrugada. E por conta do mau tempo na cidade, o aeroporto está correndo risco de fechar novamente. Não sei como vamos fazer, mas dificilmente teremos condições de jogar amanhã”, explicou.

A reportagem procurou a CBF para falar sobre o imbróglio envolvendo a realização da partida, mas não obteve êxito no contato até a publicação desta matéria.

