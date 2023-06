Kuki, Bala, Chiquinho, Acosta: Presídio de Igarassu recebe ex-jogadores em pelada solidária

A- A+

Jogadores e ex-jogadores de futebol profissional com passagem pelo futebol pernambucano participaram de uma partida de futebol solidária na última quinta-feira (1), no Presídio de Igarassu (PIG), na Região Metropolitana do Recife (RMR). A ação foi promovida pela Secretaria Executiva de Ressocialização (Seres) e contou com a participação de policiais penais e pessoas privadas de liberdade.

A iniciativa teve como objetivo promover a ressocialização e arrecadar alimentos não perecíveis para a distribuição de cestas básicas a instituições de caridade. Pelo menos 500 cestas básicas foram apuradas.

O torneio contou com dois times: Os amigos de Charles (diretor do PIG) e Cebola (reeducando), e Os amigos de Carlinhos Bala (ex-jogador do Sport, Náutico e Santa Cruz).

Além do jogador Carlinhos Bala, a pelada contou com a presença dos esportistas: Kuki (ex-jogador e hoje integrante da comissão técnica do Náutico), Diogo (ex-Sport e Corinthians), Bia (ex-Sport, Campeão da Copa do Brasil), Rico (ex-Santa Cruz, Náutico e São Paulo), Chiquinho (ex-Sport), Acosta (ex-Náutico, Central e Corinthians), Mauro (ex-Santa Cruz), Ricardinho (ex-Náutico e Juventude), Cássio (ex-Sport), Givaldo (ex-Sport, Campeão da Copa do Brasil), Lico (ex-Sport), entre outros profissionais.

Ex-jogador do Sport, Náutico e Santa Cruz, Carlinhos Bala se diz entusiasta da ressocialização. Ele exaltou a iniciativa, especialmente pelo cunho solidário. “Reunir os amigos para incentivar e ajudar outras pessoas é muito gratificante”.

“A unidade prisional de Igarassu vem investindo no esporte como forte ferramenta de ressocialização e os frutos já serão colhidos. Dois reeducandos, descobertos nessa pelada, estão engatilhados para serem contratados para atuar em clubes profissionais de Pernambuco, quando concluírem suas penas”, adiantou o diretor do PIG, Charles Belarmino.

Para o PPL Fabson Lemos, mais conhecido como Cebola (ex-Unibol e Santa Cruz), estar com nomes de peso do futebol pernambucano é um estímulo para deixar de lado a vida do crime. “Eles vêm sem preconceito, jogam conosco, nos dão essa oportunidade de jogar com eles. Isso nos faz sentir capazes de mudar de vida, de sermos aceitos novamente pela sociedade fora daqui”, disse.

Romero Timóteo, diretor da Penitenciária Juiz Plácido de Souza, em Caruaru, que já foi jogador profissional, passando pelos times do Central, Porto, Salgueiro, Sergipe e Alagoas foi convidado para participar do jogo. “Desenvolvemos esse trabalho também na PJPS porque acreditamos na ressocialização através do esporte. Também enquanto professor de educação física, entendo a importância do esporte como saída da criminalidade”, frisou Romero.

Nathan Figueiredo, superintendente de Esportes da Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco, representou a pasta durante a ação. “Acreditamos nesse projeto como ressocializador e estaremos sempre à disposição da Secretaria de Ressocialização para apoiar iniciativas como essas, capazes de mudar a vida das pessoas”, disse o gestor.

“O placar final foi de 10 a 10. reMas, quem ganhou mesmo foi a ressocialização”, comemorou o diretor do PIG, Charles Belarmino.

