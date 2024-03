A- A+

EX-JOGADOR Preso, Robinho fará exame no IML e passará por audiência de custódia Ex-jogador ficará à disposição do sistema prisional em seguida

Preso na noite desta quinta-feira, o ex-jogador Robinho já tem os próximos passos definidos. Em nota, a Polícia Federal informou que ele passará por exame e audiência antes de ser encaminhado ao sistema prisional.

Robinha passará por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML) de Santos e em seguida será submetido a audiência de custódia.

Depois, o ex-jogador ficará a disposição do sistema prisional. Ele será encaminhado posteriormente a uma penitenciária ainda não definida.

Robinho foi condenado na Itália a nove anos de prisão por estupro. Na quarta-feira, o Superior Tribunal de Justiça decidiu pela transferência da pena ao Brasil, aceitando pedido da Justiça da Itália. A defesa do jogador chegou a entrar com pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, negado pelo ministro Luiz Fux.



Veja a nota da Polícia Federal

Santos/SP- A Polícia Federal na noite desta quinta-feira, 21/3 cumpriu mandado de prisão, emitido pela 5ª vara Federal de Santos, em desfavor de Robson de Souza.

O preso passará por exame no IML, por audiência de custódia e será encaminhado ao sistema prisional.

